美軍「中國軍力報告」近6年對2027描述變化一次看

〔記者方瑋立／台北報導〕美國戰爭部發布最新2025年「中國軍力報告(CMPR)」，對於備受關注的「2027年建軍百年目標」做出迄今最為嚴峻的定調。回顧近6年(2020-2025)的報告內容，美方對2027年的描述已從早期的「軍隊現代化里程碑」，演變為今日明確的「攻台戰備驗收日」。最新報告直指，北京預期在2027年底前具備「在台灣打仗並取勝」(fight and win a war on Taiwan)的能力，顯示解放軍的戰略野心已進入最後衝刺階段。

2025報告定調：不只威懾 必須具備「打贏」能力

廣告 廣告

根據最新出爐的美國戰爭部2025年中國軍力報告，五角大廈對中共解放軍2027年目標的評估出現質變。報告原文明確指出：「中國期望在2027年底前具備在台灣打仗並取勝的能力(China expects to be able to fight and win a war on Taiwan by the end of 2027)。」

美軍報告分析，這代表習近平要求解放軍完成的戰備目標，已不僅是過去提到的「防止台灣獨立」或「以武逼統」，而是要求部隊具備在實戰中擊潰台灣防衛力量，並同時阻絕外軍介入的「戰略決勝」(Strategic Decisive Victory)能力。

我國國防部副部長徐斯儉昨也在立法院受訪示警，此報告提及中共在2027年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，也證實面臨中共軍事擴張威脅的不只台灣，還包括第一島鏈整體及美國盟友。

回顧過去6份年度報告，可清晰看見美方如何逐年修正對「2027年」的戰略解讀：

2020年：技術融合的起點

2020年報告首次提及該目標時，引用中共五中全會公報，將其定義為技術層面的發展：「加快機械化、信息化、智能化融合發展」(Accelerate the integrated development of mechanization, informatization, and intelligentization)。當時美方評估重點在於解放軍硬體設施的更新。

2021年：首度連結台海與談判

到了2021年，報告用語開始轉向戰略意圖。報告指出，中國2027目標旨在「為北京提供更可靠的軍事工具，以迫使台灣領導層依北京條件進行談判」。這一年，美方正式將2027與中國對台「逼統」掛鉤。

2022年：習近平的軍令狀

2022年報告揭露了來自最高層的壓力，指出2027年是習近平要求軍隊「做好軍事鬥爭準備」的節點。報告提到，若達成此目標，解放軍將具備「在印太地區對抗美軍」的能力，這也是美方首次將「對抗美軍」列入2027的核心評估。

2023年：實戰演訓驗證

隨著解放軍在台海周邊活動加劇，2023年報告指出，中國開始「透過『聯合利劍』等演習來驗證2027目標」。報告描述，解放軍正試圖建立一套能整合海、空、網、核的「戰略威懾體系」，以確保2027年時能有效執行封鎖或打擊任務。

2024年：針對「強敵」的智能化戰爭

2024年報告進一步聚焦於解放軍如何應對美國介入。報告指出，解放軍正在加速發展「智能化戰爭」(Intelligentized Warfare)，目的是在2027年前建立能「對抗『強敵』(Strong Enemy)」的優勢。美方解讀，這裡的「強敵」即指美國，顯示北京已將美軍介入視為2027攻台劇本的必然變數。

核武庫與組織重整 全為2027鋪路

除對台戰略的文字描述演變，報告數據也證實了北京的急迫感。2020年時美方估計中國核彈頭約「200枚」，但2025年報告確認已突破600枚。美方研判，這種「戰略制衡」能力的建立是為了在2027年台海一旦有事時能以核威懾嚇阻美國。

此外，報告也提到解放軍近期的組織大地震，包括2024年解散「戰略支援部隊」(SSF)並新設「信息支援部隊」。美方分析，這是為了釐清指揮鏈，確保在2027年期限前，消除軍隊內部的腐敗與指揮混亂，以確保部隊具備「隨時能戰」的即戰力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

翁曉玲赴中見了誰？ 他丟出1人名：當上廈門人大的「台胞」！

灰色脅迫至登島作戰 美戰爭部列中國武統台灣4方案

自由說新聞》台灣記者直球問爆！國台辦瞬間當機：好吧我...

藍營提案「大法官憲判無效」 林智群：有那麼多法律泰斗任你們糟蹋？

