美軍「南方之矛」反毒行動 「福特號」航艦16日抵達加勒比海
[Newtalk新聞] 美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，美國海軍航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford CVN-78）於11月16日正式進入加勒比海，展開「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），執行總統川普（Donald Trump）指令，對跨國犯罪組織及毒品恐怖主義的強力反擊，摧毀威脅美國本土安全的販毒網絡，並強化西半球區域穩定。
航艦打擊群以「福特號」為首，指揮第12航艦打擊群，包括驅逐艦「邱吉爾號（USS Winston S. Churchill DDG-81）」、「馬漢號（USS Mahan DDG-72）」及「貝恩布里奇號（USS Bainbridge DDG-96）」，艦載機聯隊為第8航艦航空聯隊。打擊群16日經波多黎各東方阿內加達海峽（Anegada Passage）南下進入加勒比海，先前在波多黎各以北海域執行任務，期間F/A-18戰機與美國空軍B-52戰略轟炸機進行聯合演習。美國南方司令部（SOUTHCOM）司令霍爾西上將（Adm. Alvin Holsey）強調：「透過堅定承諾與精準力量運用，將對抗破壞區域穩定的跨國威脅。福特號的部署是強化西方半球安全與美國本土防禦的關鍵一步。」
此次行動背景為川普政府指責委內瑞拉馬杜洛政權支持毒品貿易，促使美國軍事重組南方戰區。除上述艦艇外，SOUTHCOM還部署驅逐艦「斯托克代爾號」（USS Stockdale DDG-106）及「格雷夫利號」（USS Gravely DDG-107）、巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie CG-70），以及兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima LHD-7）攜帶第22海軍陸戰隊遠征部隊、「勞德岱堡號」（USS Fort Lauderdale LPD-28）及「聖安東尼奧號」（USS San Antonio LPD-17）。五角大廈正整修波多黎各羅斯福路海軍基地（Naval Station Roosevelt Roads），並引入F-35A閃電Ⅱ戰機執行任務。
當地最新戰況，美軍於11月15日在東太平洋發動第21次致命打擊，摧毀一艘被指定為恐怖組織的船隻，造成3人死亡，累計相關行動致83人喪生。總統川普當日表示已就委內瑞拉軍事選項「大致決定」，白宮亦討論包括陸上打擊的方案。此系列反毒行動凸顯美國對拉美販毒勢力的零容忍姿態，預料將加劇區域緊張。
