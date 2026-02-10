美軍「南方之矛」行動再炸運毒船！釀2死1倖存
美國南方司令部（SOUTHCOM）9日宣布，美軍在東太平洋對一艘疑似毒品走私船隻執行打擊行動，造成兩人死亡，一人倖存。
南方司令部在社群平台X發文表示，「在指揮官法蘭西斯．多諾萬（Francis L. Donovan）將軍的指示下，聯合特遣部隊『南方之矛』於2月9日對一艘由指定恐怖組織運營的船隻實施致命打擊行動」。打擊行動後，特遣部隊立即通知美國海岸防衛隊啟動搜救系統，尋找從致命攻擊中逃脫的唯一倖存者。
美國南方司令部釋出的空中畫面顯示，該船隻在被武器擊中後不久即停止前進。「情報證實該船隻正沿著東太平洋已知的毒品走私路線航行，並參與毒品走私行動，」特遣部隊在聲明中補充說明。
這次的打擊行動是自去年9月行動開始以來，美軍今年執行的第三次攻擊。美國在東太平洋和加勒比海地區已進行數十次打擊行動，目標是瓦解由指定恐怖組織運營的毒品恐怖網絡，包括委內瑞拉的「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）和哥倫比亞的「民族解放軍」（Ejército de Liberación Nacional）。
上週四，美軍在類似的致命打擊行動中擊斃兩名疑似毒品恐怖分子，目標同樣是據稱由指定恐怖組織運營的船隻。今年1月，美軍再次擊斃兩人，同樣留下一名從攻擊中逃脫的倖存者。
南方司令部負責中美洲、南美洲和加勒比海地區的軍事行動，據報導在過去六個月中已打擊多種類型的船隻，包括半潛式船艇、漁船和高速船隻。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026
延伸閱讀
今年首見？ 美媒：川普4月初訪北京晤習近平
影/澤倫斯基恐被川普「丟包」？蔡正元驚爆：為年底期中選舉布局
影/高市早苗大勝「台灣有事論」更穩固？郭正亮示警1關鍵：賴清德別高興太早
其他人也在看
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。
國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化
日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。
日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了
日本8日舉行眾議院選舉投開票，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。
蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始
國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
王鴻薇、凌濤助陣藍營青年軍 何元楷、楊智伃拚雙北議員
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北、台北報導 前國民黨發言人楊智伃今（8）日宣布將爭取松山信義區市議員提名，並在桃園市議員凌濤陪同下走訪吳興市場，凌濤盛讚楊智伃日前一口喝下「核廢料水」創高聲量，且面對司法威脅，有毫不退縮的戰鬥力；另一邊，新北市汐金萬議員參選人何元楷則邀請立委王鴻薇助陣掃街，王鴻薇親送「包中」祝賀，感念何在反罷免期間的跨區支援。 凌濤表示，...
新北藍營小雞急了？掛合體競選看板 李四川喊「不曉得」突然表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導國民黨新北市長人選尚未出爐，目前呼聲最高者為台北市副市長李四川；只是，表態爭取藍營提名的新北市議員擬參選人何元楷，昨（9）日在汐止就掛上與李四川合體的競選看板，甚至命名為「新北就愛李四川」，消息一出受到各界高度關注。對此，李四川今（10）日上午受訪則回事前不曉得，但他也喊話「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。針對何元楷昨天在汐止掛上兩人的合體競選看板，是否事前知情一事，李四川今日上午接受媒體堵訪則說「我不曉得」話鋒一轉，李四川突喊話，但這段期間從所有的民調可以得知，大概新北市民對他的支持，他非常的感謝，「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。至於板橋里長座談時，是否有和新北市長侯友宜特別聊的內容，李四川也回應，每年板橋的里長聯誼會，林榮彩主席都會邀請，「我去年也參加，當然也跟侯市長就市政的部分跟他請教；說實在，他的政績是值得我來學習」。原文出處：快新聞／新北藍營小雞急了？掛合體競選看板 李四川喊「不曉得」突然表態了 更多民視新聞報導重判20年！民進黨批中共「香港民主最黑暗的一天」 籲立即釋放黎智英黎智英被控違港版《國安法》遭重判20年 陸委會主委發聲譴責了輝達總部準備正式落腳！李四川曝：明天應該可以簽約
日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
即時中心／徐子為報導日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。
她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係
[Newtalk新聞] 第 51 屆日本眾議院選舉於今（9）日上午完成全部 465 席次確認。開票結果顯示，自民黨一舉拿下 316 席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，也創下戰後單一政黨最高議席紀錄，取得壓倒性勝利。在野勢力則全面潰退，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟僅獲 49 席，與選前聲勢形成強烈反差。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差，引發輿論質疑部分媒體民調與推估準確度，相關評論在網路上迅速發酵。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差。 圖:翻攝自X帳號@harukaawake 選後輿情調查亦顯示，日本選民對外交路線態度趨於保守，有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」，被視為本次選舉後的重要政治風向指標之一。 有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」。 圖:翻攝自X帳號@qingshan000 備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅