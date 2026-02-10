美軍「南方之矛」行動再炸運毒船！釀2死1倖存

美國南方司令部（SOUTHCOM）9日宣布，美軍在東太平洋對一艘疑似毒品走私船隻執行打擊行動，造成兩人死亡，一人倖存。

美軍南方司令部釋出打擊運毒船影片。（圖／翻攝自X）

南方司令部在社群平台X發文表示，「在指揮官法蘭西斯．多諾萬（Francis L. Donovan）將軍的指示下，聯合特遣部隊『南方之矛』於2月9日對一艘由指定恐怖組織運營的船隻實施致命打擊行動」。打擊行動後，特遣部隊立即通知美國海岸防衛隊啟動搜救系統，尋找從致命攻擊中逃脫的唯一倖存者。

美國南方司令部釋出的空中畫面顯示，該船隻在被武器擊中後不久即停止前進。「情報證實該船隻正沿著東太平洋已知的毒品走私路線航行，並參與毒品走私行動，」特遣部隊在聲明中補充說明。

這次的打擊行動是自去年9月行動開始以來，美軍今年執行的第三次攻擊。美國在東太平洋和加勒比海地區已進行數十次打擊行動，目標是瓦解由指定恐怖組織運營的毒品恐怖網絡，包括委內瑞拉的「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）和哥倫比亞的「民族解放軍」（Ejército de Liberación Nacional）。

上週四，美軍在類似的致命打擊行動中擊斃兩名疑似毒品恐怖分子，目標同樣是據稱由指定恐怖組織運營的船隻。今年1月，美軍再次擊斃兩人，同樣留下一名從攻擊中逃脫的倖存者。

南方司令部負責中美洲、南美洲和加勒比海地區的軍事行動，據報導在過去六個月中已打擊多種類型的船隻，包括半潛式船艇、漁船和高速船隻。

