美軍「史崔克ICVVA1」射擊演訓 驗證實戰效能

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」去年12月30日報導，美國陸軍日前在華盛頓州舉行為期1週的實彈射擊演訓，驗證配備30公厘鏈砲的改良型「史崔克ICVVA1」（Stryker ICVVA1）甲車實戰效能。

檢視30公厘鏈砲整合性能

美陸軍新聞稿指出，第2史崔克旅級戰鬥部隊第1營（1st Battalion, 2nd SBCT）官兵，近日在華盛頓州亞基馬訓練中心（Yakima Training Center），以史崔克ICVVA1甲車與數位靶場訓練系統（DRTS），進行為期1週的實彈射擊演訓，除檢視人員操控車輛效能，也模擬白天和夜間實戰環境，驗證車輛搭載的30公厘鏈砲無人砲塔與各式系統整合性能。美陸軍表示，這是第2批接受相關訓練的單位，有助加速部隊現代化、精進未來作戰能力。

史崔克ICVVA1甲車換裝「中口徑武器系統」（MCWS）和「DVH A1」底盤，前者採用搭載XM813 30公厘鏈砲的無人砲塔，可整合程控式（programmable）彈藥與光學感測器，強化戰場覺知能量、拉長交戰距離，使其成為兼具優異火力、機動性與防護能力的「步兵戰鬥車」（IFV）。

根據先前報導，美軍自2018年起配備挪威「康士伯」MCT-30遙控砲塔的「龍騎兵」史崔克甲車，鑑於當前與新興戰場需求，2021年決定整合奧希科什「DVH A1」雙V形抗炸底盤，與以色列拉斐爾公司的Samson遙控砲塔改良版MCWS，改變原先「裝甲人員運輸車」（APC）定位，也自去年起展開一系列史崔克ICVVA1甲車測試作業，未來可望強化美軍快速投射能量。

美陸軍在華盛頓州舉行實彈射擊演訓，驗證史崔克ICVVA1甲車改良後的實戰效能。（取自美國陸軍網站）

史崔克ICVVA1甲車組員透過數位靶場訓練系統，進行實彈射擊演練。（取自美國陸軍網站）

史崔克ICVVA1甲車發射30公厘砲彈，還可搭配程控式彈藥擴大作戰彈性。（取自美國陸軍網站）