美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師崩潰「自搧巴掌」

美國於3日清晨對委內瑞拉發動強勢軍事行動，精準轟炸委內瑞拉首都，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦隨即遭逮捕，過程僅花不到2小時，引發國際高度關注，被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅得知消息後氣炸，在自家開直播多次情緒失控崩潰，還自搧巴掌哽咽直呼「我都覺得我都不是人了！」。

中共國師見「美軍一夜活捉馬杜洛」氣哭！激動「自搧巴掌」崩潰喊：我不是人

美軍於1月3日發起「絕對決心行動」，短短3小時內成功逮捕馬杜洛及其妻子。（圖／翻攝自Ｘ＠Rapid Response 47）美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子，押送到美國紐約接受司法審理，李毅在YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌，他稱委內瑞拉首都卡拉卡斯距離美國首都華盛頓約3300公里，美國竟然有辦法馬上將馬杜洛夫妻「活捉」帶，說到這裡他忍不住激動拍桌，甚至開始自搧巴掌。

美國緝捕行動，總統川普全程透過質播關注。（圖／翻攝自白宮Ｘ）

李毅忍不住砲轟中國官媒只會打嘴砲，指美國這次行動叫「不戰而屈人之兵、大軍壓境、城下之盟、奇兵突襲」，讓他忍不住吐槽中共「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思，我忍了半天了，他X的不要臉，你他X的台灣多長期間都沒統一了？」。馬杜洛被逮後，川普在記者會上強調將「暫時」接管委內瑞拉，並強硬警告第三方勢力切勿插手：「我們不能冒險讓其他人接管他留下的職位，或介入未完成的工作。」川普更在記者會上公開點名哥倫比亞總統「最好小心點」，此舉導致哥倫比亞政府隨即宣布全國進入高度警戒狀態。





