美軍「影分身術」戳瞎委國雷達！前飛官曝：台灣F-16V將獲同等級黑科技

軍事專家一致認為，美軍此次行動展示的電子作戰，已領先中俄兩國至少一至兩個世代。（圖／新台派上線）

美軍突擊委內瑞拉並逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」，不僅是一場成功的特種作戰，更被軍事專家譽為「電子作戰的新巔峰」。美軍在此次行動中動用了 EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機與神祕的「數位射頻存儲」（DRFM）技術，成功在敵方雷達上上演「一人化千」的影分身之術，令中俄研發的防空系統形同虛設。前飛官高志榮透露，台灣向美方採購的 F-16V 亦具備類似的電戰邏輯。

美軍的DRFM 數位射頻的影分身術，能將雷達訊號加工丟回去，癱瘓敵軍雷達系統。（圖／新台派上線）

「軟殺」黑科技：DRFM 數位射頻的影分身術

資深媒體人黃創夏在三立政論《新台派上線》節目中指出，美軍電戰實力已超乎想像。此次部署在加勒比海福特級航母上的 EA-18G 咆哮者，核心戰力在於具備「軟殺」能力的 DRFM（Digital Radio Frequency Memory，數位射頻存儲） 技術。

該技術不再只是傳統的「訊號干擾（霧茫茫一片）」，而是能即時錄下敵方雷達波，加工後「反芻」回去。這會讓敵方雷達螢幕上原本只有 1 架的戰機，瞬間變成 1,000 架假目標。

黃創夏形容這就像小說中的「一人三化」，委內瑞拉的 S-300 或山毛櫸防空系統即便嘗試鎖定，也會因目標過多導致處理器「算不過來」而當機，最終只能眼睜睜看著硬殺火力上場。

委內瑞拉防空飛彈車遭美軍精準擊毀，旁邊建物幾乎毫髮無傷。（圖／新台派上線）

「硬殺」點穴戰：反輻射飛彈精準摧毀山毛櫸

主持人李正皓展示了委國山毛櫸（Buk）防空飛彈車遭擊毀的畫面，強調美軍行動的「精準度」。畫面顯示防空車被摧毀，但旁邊建築物竟毫髮無傷。這顯示美軍利用 DRFM 抓到敵方雷達位置後，導引 AGM-88 反輻射飛彈 沿著雷達波逆向追蹤，實施「點穴式」打擊。

前幻象 2000 飛官高志榮分析，儘管委國部署了中製 JY-27 長波雷達試圖偵測匿蹤戰機（F-35），但在 EA-18G 及後方更高功率的 EC-130H 加碼干擾下，這些眼睛全部「花掉」，讓美軍如入無人之境。

美軍「影分身術」戳瞎委國雷達！前飛官高志榮曝：未來台灣F-16V將獲同等級黑科技。（圖／新台派上線）

台灣連動：F-16V 將接軌美軍等級電戰力

針對台灣民眾最關心的國防防禦，前飛官高志榮透露，台灣正積極向美方採購與升級的 F-16V（Block 70） 亦將具備類似的電戰邏輯。未來台灣的 F-16V 若遭遇陌生雷達目標（如共軍殲-20 改裝新雷達），內建的電戰系統能自動製造假目標進行「安全脫離」，為國軍爭取站位空間。

高志榮強調美軍最強大的是「全域作戰」的軟體更新能力。美軍在戰場上蒐集到新參數後，僅需 3 小時即可完成全球機隊的程式更新，「這比 iPhone 更新還快」，能打得對手措手不及。

高志榮指出，美軍在戰場上蒐集到新參數後，僅需 3 小時即可完成全球機隊的程式更新，讓李正皓嘖嘖稱奇。（圖／新台派上線）

專家解析：電子作戰已領先中俄一到兩個世代

軍事專家一致認為，美軍此次行動展示了其電子作戰已領先中俄兩國至少一至兩個世代。高志榮指出，美軍先以四個月的時間在委國周邊執行「電子參數確認」，在開戰第一時間就癱瘓了對方 30 個以上的重型目標。這次美軍「絕對決心行動」給全球的警示是：現代戰爭已不再是飛彈數量的對決，而是「數位參數」的爭奪。

美軍展示的 DRFM 技術，讓造價昂貴的雷達陣地在瞬間變成盲人。對台灣而言，獲取美軍「3 小時即時更新」的資料鏈授權，其戰略意義遠大於單純購買硬體戰機，這才是國軍在未來台海防衛戰中，能否「看得到、打得到、避得開」的關鍵。

