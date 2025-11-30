美軍「很快將採取陸上措施」川普：請將委內瑞拉領空視為完全關閉

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉緊張情勢再度升級，美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上呼籲航空公司「將委內瑞拉上空視為完全關閉」川普政府正於加勒比海地區部署美軍航艦在內的大規模軍力，包括美國最先進、最大型的航空母艦福特號駛進了加勒比海海域，匿蹤戰機F-35也完成部署，還有約2萬名美軍部署在委內瑞拉周邊，外界擔憂戰火一觸即發。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」美國白宮對相關言論未立即回應。不過，美國聯邦航空總署（FAA）日前已警告航空公司，委內瑞拉及周邊地區的「軍事活動升高」。

川普的貼文引發委內瑞拉政府強烈反彈，指責此舉是「殖民主義威脅」，並譴責美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略」。委內瑞拉外交部指稱，美國無權關閉他國領空，但川普的言論可能造成航班不確定性，甚至使航空公司不願繼續飛往當地。

美軍目前已將全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald Ford）與約1萬5000名美軍部隊部署至接近委內瑞拉的區域，這是自1989年美國入侵巴拿馬以來，美軍在該地區最大規模的軍事行動。川普27日更揚言，美國將「很快開始」對委內瑞拉境內的毒品行動採取陸上措施。

從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋針對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。這些舉動導致美國與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之間的緊張情勢升高，華府強調此舉是為了遏制毒品販運，但卡拉卡斯當局宣稱，推翻馬杜洛的政權才是美方最終目標。

美國近期將「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，指控該組織由馬杜羅與委內瑞拉高層軍警官員領導，涉入大規模毒品與犯罪活動；委內瑞拉外交部否認，委內瑞拉內政與司法部長卡貝優（Diosdado Cabello）聲稱該組織是虛構的，美國國務院則堅稱該組織確實存在且已「全面腐蝕委內瑞拉的軍隊、情報、立法與司法系統」。

