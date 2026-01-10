美軍「拿下」只要45分鐘？川普：“無論難易”都要得到格陵蘭島！

【記者 沁諠／編譯】美國總統川普9日下午在白宮與大型石油企業高層舉行會議時重申，美國需要得到格陵蘭島（見圖）。現階段他尚未考慮「購買」格陵蘭島的資金問題。他希望以「容易的方式」達成交易，但如果不行，就會以「困難的方式」達成。

美國川普政府聲稱不排除使用武力拿下丹麥自治領地格陵蘭。外媒報導稱，丹麥軍事專家表示，對美軍而言，此類行動幾乎不會構成任何實際困難。

丹麥皇家防務學院軍事行動助理教授讓-弗朗索瓦·貝朗熱說：「假設真的發生軍事干預，45分鐘內就結束了。」貝朗熱解釋說，困難之處不在於行動本身，而在於行動的後果，因為這樣的襲擊可能會破壞北約聯盟。

丹麥安全問題專家莫滕斯加德也表示，如果川普調動美國地面部隊或派遣特種部隊，美國可以在「半小時或更短時間內」控制格陵蘭島。

美國政治新聞網報導稱，美國軍方接管格陵蘭島可能並不困難。丹麥皇家防務學院的另一名軍事專家克羅斯比表示，美國軍方有能力透過空運或海路向格陵蘭島部署任何數量的部隊，然後「宣稱格陵蘭島為美國領土」。

莫滕斯加德稱，華盛頓在格陵蘭島西北部空軍基地駐紮了約500名軍事人員。同時，格陵蘭島的防禦力量薄弱。莫滕斯加德說，格陵蘭島沒有自己的軍隊，而丹麥在格陵蘭島設立的聯合北極司令部所擁有的軍事資產也十分有限且陳舊，主要限於四艘巡邏艇、一支狗拉雪橇巡邏隊、幾架直升機和一架海上巡邏機。

面對川普的持續施壓，丹麥方面的立場已發生轉變。貝朗熱告訴加拿大LCN電視台：「先前，丹麥政界人士非常克制，他們不希望局勢升級，對美國態度緩和，常說『我們會堅守現有條約和國際法，美國是我們最重要的盟友。』然而如今，他們已徹底改變態度，明確指出：若美國發動軍事干預，將意味著北約的終結。」（照片翻攝畫面）