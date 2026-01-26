美軍「林肯號」航母打擊群抵中東 德黑蘭市中心出現反美廣告

伊朗首都德黑蘭市中心廣場日前揭幕一幅警告性廣告，明確向美國發出軍事警告。這幅廣告上呈現航空母艦甲板上多架受損飛機的畫面，並以波斯文及英文標註「種下風者，必收穫風暴」的警告標語，正值美國航母戰鬥群即將抵達該區域之際，伊美緊張關係持續升溫。

伊朗首都德黑蘭市中心廣場出現巨幅反美廣告。（圖／路透）

這幅具威脅性的廣告位於德黑蘭革命廣場（Enghelab Square），該廣場經常作為伊朗官方舉辦集會的場所。伊朗當局會依據國家重大事件更換廣場上的廣告內容。此次揭幕前，伊朗一名高級官員曾表示，若美國發動攻擊，伊朗將視為「全面宣戰」，而此時美國「林肯號」航空母艦及多艘導彈驅逐艦正準備進入該地區。

美國總統川普（Donald Trump）表示，派遣這些軍事資產是「以防萬一」他決定採取行動。川普於當地時間22日表示，「我們有一支龐大的艦隊正駛向那個方向，也許我們不必使用它」。

伊朗境內抗議活動已經數日未見蹤影。川普近期聲稱德黑蘭已停止處決約800名被捕抗議者，但伊朗最高檢察官稱此說法「完全虛假」。

美軍過去曾在中東地區緊張局勢升高時期派遣額外軍力，這些舉動通常被視為防禦性質。然而，去年的一次大規模軍事集結最終導致美國對伊朗核計劃發動空襲。此次美國軍事部署是否僅為威懾或將有進一步行動，仍待觀察。

革命廣場的廣告更換通常反映伊朗當局對國際局勢的立場與回應。此次廣告的出現正值美伊關係處於數年來最緊張時期，伊朗內部抗議活動與美國軍事威脅交織，使區域局勢更加複雜。

