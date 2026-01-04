美軍「活捉馬杜洛」拖出臥室！川普「盯全程」畫面曝
國際中心／李汶臻報導
美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍在美東時時間週六（3日）凌晨、台灣時間3日下午，對委內瑞拉發動突襲，成功趁夜色衝進官邸臥室，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國。另值得一提的是，這項精準的「跨海閃擊」行動，從川普下令到行動部隊撤離委內瑞拉，只用了不到5小時。川普在海湖莊園全程監看行動，並形容「比任何一部好萊塢電影都精彩」。
美國總統川普下令美軍對委內瑞拉發動突襲行動，並在自家社群平台Truth Social發布1分半鐘的美軍空襲畫面以及委內瑞拉總統馬杜洛被活捉後，雙眼被眼罩遮住、頭戴著抗噪耳機的畫面。但照片中不見馬杜洛妻子的身影，也讓外界好奇馬杜洛妻子被捕後的最新狀態。據消息人士指出，美軍攻堅時，馬杜洛夫婦正處於熟睡狀態，是被特種部隊成員強行拖出臥室，場面相當狼狽。
而據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）事後在佛州海湖莊園舉行記者會時的說法，川普早在數月前便授權中情局（CIA）展開祕密蒐集情報，掌握馬杜洛的行蹤規律。美軍為此行動準備數月，詳細掌控其活動範圍、生活習慣，甚至包括飲食、寵物與穿著偏好，並於12月初完成所有部署、進入待命狀態。美國其實原訂於聖誕節就要動手，但因天候不佳而延後。
而從白宮曝光的照片可見，川普與高級官員在佛州海湖莊園內全程監看此次軍事行動的所有情況。川普也在記者會上大讚美軍「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。
而川普後來接受《福斯新聞》採訪時，也透露美軍趁夜色衝進官邸臥室的一段細節。他指出，馬杜洛官邸形同軍事堡壘，內部設有四面以實心鋼板打造的安全屋。突襲行動當下，馬杜洛試圖逃往安全屋，但因情勢發展太快而未能成功。川普也表示，美軍早已準備可切割鋼牆的「巨型噴槍」，以便必要時直接破牆行動。另外，美軍還透過特殊技術讓委國首都卡拉卡斯（Caracas）幾乎全城停電，此次行動美軍是在摸黑情況下進行、形同一場「關燈行動」。
川普稍早表示，美國將「接管」委內瑞拉直至「權力安全交接」，並派遣石油公司入駐。至於被逮的馬杜洛夫婦，目前已押送搭機抵達紐約州史都華空軍基地，預計1月5日出庭受審。
原文出處：馬杜洛夫婦「睡到一半遭活捉」川普全程盯！畫面流出「他急衝安全屋」來不及
