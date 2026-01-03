美軍「滿月之夜」出任務！軍事專家認不尋常

▲美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。圖為委內瑞拉街頭可以看見持槍士兵在軍事設施周邊守衛。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。川普透露美軍無人死亡，僅有少數受傷。目前關於這次行動仍有許多細節外界不清楚，但也有越來越多線索浮出水面，就有軍事專家指出，委內瑞拉3日凌晨適逢滿月之夜，夜間能見度很高，美軍選擇此時出任務相當不尋常。

川普在記者會前持續接受媒體訪問，他最新透露美軍執行此次任務有少數人受傷，但是沒有人陣亡殉職。而有外媒披露，馬杜洛夫婦是在睡夢中，從臥房被拖出逮捕。之前已經知曉，執行逮捕任務的是美軍三角洲部隊。

滿月之夜出任務曝玄機

《天空新聞》訪問了軍事專家瓊斯（Nic Jenzen Jones），瓊斯指出美軍選擇在能見度極高的滿月之夜出任務，相當不尋常。事實上，委內瑞拉遭到空襲的第一時間，就傳出許多人看見飛機低空飛行，而在社群媒體流傳的影像中，更能夠用肉眼目視美軍直升機。

瓊斯表示，特種部隊通常會選擇在夜間能見度低、一片漆黑的氣候條件下出任務，盡可能避開滿月之夜，因此美軍選擇這個時機出手，背後肯定有其他考量因素。

有可能的原因是，美軍判斷這次出任務不會遭到抵抗，瓊斯表示，委內瑞拉擁有不俗的防空系統，首都也有許多部隊駐防，理論上美軍深入市區執行任務並不容易，但實際結果卻非如此，委內瑞拉的抵抗比想像的還要有限。

瓊斯認為，「軍隊腐敗、培訓不足、缺乏維護或者其他原因，大大降低了委內瑞拉對美軍的威脅」，這是否意味著委內瑞拉內部有人暗中支持美軍的行動？瓊斯不敢斷言，但認為確實有這種可能。

