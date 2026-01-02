美軍「百分之百」協防台灣！前國防官員揭戰略細節：主力在外圍而非登島

政治中心／程正邦報導

前美國國防部官員胡振東出席馮世寬新書發表。（資料照）

每當兩岸情勢緊張，「美軍是否會來」總成為島內熱議焦點。長期負責美國對台事務、曾任美國國防部官員的胡振東近日受訪指出，美國協防台灣的機率「幾乎是 100%」，但他強調，美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。

中國對台動武3劇本曝光，《中國如何攻打台灣》作者余杰：封鎖台灣就是宣戰。（圖／大是文化提供）

戰略拆解：為何美軍「不會登島」？

胡振東擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系的深厚背景，他直言，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於以下三大軍事考量：

* 避免後勤災難： 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。

* 台灣具備防禦力： 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務。

* 外圍打擊更有效： 美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演侵犯我領海，是歷年最逼近本島的實彈演習。（圖／翻攝自東部戰區微博）

黃金 72 小時：美國早已擬定完整劇本

針對「閃擊戰」的疑慮，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72 小時」行動方案已預演多次。

大規模跨海登陸戰不可能毫無徵兆，美方通常能提前數週透過衛星與情監偵掌握敵方動向，預警時間充足。至於所謂「萬枚飛彈洗地」多屬心理戰。中國受限於發射架數量，難以一次傾巢而出；且台灣具備反制作戰能力，能針對對岸飛彈基地執行源頭打擊，削弱其第二波攻勢。

中共發動圍台軍演，賴清德發聲向海巡及國軍致謝，同時呼籲軍民一心、不受錯假訊息誤導（圖／翻攝自賴清德臉書）

為了美國利益：台海是華府「輸不起」的戰場

胡振東坦言，美國協防台灣的出發點並非僅是情義，而是核心的國家利益。若台灣失守，美軍在西太平洋的第一島鏈戰略防線將徹底斷裂。* 盟友信任： 一旦美國坐視不管，日、韓、澳等盟友對美國的戰略承諾將產生毀滅性動搖，美國在亞洲的霸權也將隨之崩解。

因應中共軍演，陸軍澎湖防衛指揮部30日進行全島重要目標防護戰備偵巡演訓，出動戰車、甲車等。

真正威脅：台灣內部的「認知與滲透」

最後，胡振東發出警訊，核武並非台海衝突的首選工具，最危險的戰場其實在「人心」。中國正透過大量資訊戰試圖瓦解台灣人的抗敵意志。他強調，再強大的美軍軍援，也無法救助一個「在開打前就選擇投降」的社會。最終能否守住台灣，關鍵仍在於台灣民眾守護民主的決心。

