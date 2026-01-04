美軍「絕對決心行動」！ 「癱瘓北京神盾」2.2小時活捉馬杜洛

川普在真實社群發布馬杜洛在美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦被上銬的畫面。（圖／取自真實社群網頁truthsocial.com）





美軍活捉委內瑞拉總統馬杜納，這場美軍戰略代號「絕對決心行動」！在沒有損失任何一名士兵的情況下，美軍快狠準大獲全勝。選在黑夜，派出150架戰機狂轟、5個兵種聯合作戰，癱瘓委內瑞拉的監視系統，在過程中，北京神盾完全失效，委內瑞拉花大錢引進的中國軍事系統，在美軍行動中，全面崩潰，連寵物行為都掌握。



美國對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲行動，成功逮捕總統馬杜洛夫婦，據了解，這回美軍以絕對決心行動為名，出動包括F-22、F-35和F-18等各式戰機，搭配直升機和轟炸機，總計約150架軍機，結合三角洲特種部隊，成功在2小時20分鐘完成任務。

夜空中炸出好幾道火光，委內瑞拉首都卡拉卡斯，3日凌晨2時多，遭美軍突襲式進攻。爆炸聲響伴隨防空警報，一團團火球城市中炸開，美軍以代號絕對決心行動，攻擊委內瑞拉軍事要地，黑夜裡好幾架美軍，直升機依序飛過。

美軍特種作戰航空團，CH-47奇努克直升機低空飛越卡拉卡斯。EA-18E-2預警機結合F/A-18F-22，F-35各型戰機搭配，B-1戰略轟炸機，約150架美軍軍機，大舉進攻位於蒂烏納卡洛塔空軍基地，以及拉瓜伊拉港。

首波電子戰中，成功癱瘓中國製的反隱身雷達防空網，讓委內瑞拉地面重裝備缺乏預警與空中掩護，成為標靶失去戰力。

特種三角洲部隊順勢抵進馬杜洛官邸，一度和現場衛隊激烈交火，據了解馬杜洛還匆忙奔往附近鋼鐵城堡。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「特種部隊的出擊，包括160特戰航空團，連袂進入卡拉卡斯的首都，分別在總統的官邸觀花宮，進行著陸還有跟他的衛隊交戰，快速的就是制伏（總統衛隊）。」

面對美方奇襲攻勢，讓馬杜洛當場被活捉。而這關鍵的三角洲部隊，過去曾參與2019年追殺，伊斯蘭時任領袖巴格達迪。美軍憑藉嚴密政治戰略，結合跨部隊協調合作，耗費2小時又20分鐘，展現聯合作戰實力，成功夜襲逮捕馬杜洛。

