美軍「絕對決心」留4謎團 副總統詭異行蹤掀「內部政變」陰謀論

1月3日凌晨在委內瑞拉卡拉卡斯執行突擊任務的美軍MH-47直升機。翻攝X



美軍部隊在1月3日凌晨執行「絕對決心」行動（Operation Absolute Resolve），在幾乎毫髮無傷的情況下成功抓到了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，帶回美國受審。這場軍事行動堪稱經典的外科手術式精準特戰行動，但是也引發了諸多令人好奇的疑問。

奇異的滿月夜襲

報導指出，美國總統川普原本就已經同意在聖誕節（12月25日）發動突襲，但因為聖誕節當天美軍轟炸奈及利亞的恐怖組織，行動延後。之後又因天氣因素持續暫停，直到1月3日天氣晴朗，狀況良好下才在約凌晨2時發動夜襲。

廣告 廣告

但是3日凌晨是個滿月之夜，這對於倚賴夜色掩護的特種作戰來說，並不是良好的狀況。美軍在行動當時設法切斷了卡拉卡斯行動區域的部分電源，但就算在停電的狀況下，美軍直升機長驅直入卡拉卡斯的機影，還是大量遭到手機拍攝，幾乎第一時間就貼上網路。甚至美軍特種部隊從直升機垂降的畫面，都被路過的委內瑞拉民眾拍下。

為何選在滿月之夜進行夜襲？是否有什麼特別的考量使行動必須立刻發動？這可能要在日後才能解謎，但是美軍還是完美完成了任務。

幾乎零抵抗的夜空

無論是在索馬利亞「黑鷹墜落」的摩加迪休事件，遭到大量機槍與火箭彈集火，還是在2003年美軍進攻伊拉克巴格達時，這些地方的守軍就算是在空防遭到美軍強烈壓制的情況下，依舊朝空中射出一波波的「彈雨」試圖反抗。2003年的巴格達夜間「煙火」在新聞頻道的即時轉播下傳遍全世界，而3日的卡拉卡斯夜空，Ｘ與其他社群平台流傳的即時畫面，卻只見美軍直升機低空掠過，美軍攻擊直升機低空掃射，幾乎沒看到反擊的炮火。

委內瑞拉軍隊在2025年10月，展示其擁有的俄製「針式」單兵防空飛彈。翻攝CNN網站

有畫面顯示似乎有委內瑞拉守軍設法發射了俄國提供的「針式」（9K38 Igla）步兵攜帶型防空飛彈（MANPAD），但是孤零零的一彈射出，並未看到成果。馬杜洛在開戰前號稱擁有俄國提供的5000具針式防空飛彈，也被視為對美軍特種行動最大的威脅，豈料馬杜洛被抓當夜幾乎是一彈未發，令人十分驚訝。

委內瑞拉另外持有的俄製S-300長程防空飛彈，以及山毛櫸（9K37 Buk）防空飛彈，毫無意外地在美軍電戰機壓制下，第一時間就遭到大量擊毀，或者不敢開機。但是委內瑞拉守軍、民兵手上的步兵防空飛彈拿去幹什麼了？這成了美軍這場「絕對決心」行動中的另一個謎。

委內瑞拉副總統專機完全不受阻攔

美國總統川普在行動成功後召開的記者會示意，委內瑞拉副總統德茜羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會願意合作。她在3日行動中的行蹤也引起注意。

航空追蹤網站Flight24.com的資訊顯示，羅德里格斯的專機3日從委內瑞拉瑪格麗塔島的波拉馬爾（Porlamar）起飛，直奔卡拉卡斯。當時因為美國聯邦航空總署（FAA）對委內瑞拉空域發出因為交戰而禁航的警告，以及美軍軍機大量關閉傳輸器隱藏軍事行動，委內瑞拉與周邊空域幾乎是一片空白，羅德里格斯的專機大剌剌出現在航空追蹤網站的地圖上，顯得相當特殊。

《華爾街日報》報導，卡達先前就曾向美國提出，讓馬杜洛下台、羅德里格斯上台，在避開政權移轉的混亂風險下讓委內瑞拉換領導人，可以是雙方妥協的解決方案。羅德里格斯成為代總統後雖然公開仍然力挺馬杜洛，強調自己是代總統不是新總統，但她特殊的行蹤已經引起注意，讓人懷疑馬杜洛如此輕易被抓，是否其實是已經安排好的「內部政變」。

陣亡官兵近一半是古巴人

根據委內瑞拉政府週一（5日）的數據，美軍的3日突擊行動造成至少80人喪生。而其中，古巴政府明確表示有32人是古巴派出的安全人員。

馬杜洛倚賴古巴特工與傭兵保護政權，並不是意外之事，有報導指出他這一陣子幾乎是完全被古巴特工團團圍住進行保護。但是這次有將近一半的陣亡者是古巴人，讓人懷疑委內瑞拉的正規軍、安全部隊以及支持馬杜洛正權的武裝民兵，3日當夜在幹什麼。

1月3日拍下的衛星影像顯示，委內瑞拉卡拉卡斯的軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna）在前一夜的美軍突擊中被猛烈轟炸。路透社

川普在記者會中表示，馬杜洛當時是躲在像是「碉堡」的地方遭到逮獲。衛星圖像顯示，馬杜洛被抓的地方很可能是卡拉卡斯最大的軍營蒂烏納堡（Fort Tiuna），其哨站與兵營被炸得支離破碎。如果當時的駐軍規模有像被毀建物一樣的等級，遭到擊殺的委內瑞拉人員應該遠比官方目前數據更多。

更多太報報導

為「黑鷹墜落」雪恥 美軍同一特種部隊委國完美行動

委內瑞拉80死為何有32古巴人？ 馬杜洛依賴古巴保鑣、情報人員

沒在管美軍封鎖 大批暗影船團近日已駛離委內瑞拉海域