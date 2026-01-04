美軍「絕對決心」行動內幕：五個小時的閃電突襲，如何終結長達十三年的馬杜洛政權

隨著馬杜洛和他的妻子3日晚間抵達紐約史都華機場，隨後被美國官員帶下飛機準備受審，委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）也在首都加拉加斯宣誓就任臨時總統，美軍的「絕對決心」行動（Operation Absolute Resolv）可說在沒有損失任何一名士兵的情況下大獲全勝。那麼川普政府是如何藉由短短五個小時的軍事行動，一舉終結馬杜洛長達十三年的統治呢？

《華盛頓郵報》社論指出，委內瑞拉的突襲行動表明，美國的軍事、情報和網路能力依舊首屈一指，這場行動對美國利益而言也是一場重大勝利。畢竟馬杜洛即便是一名獨裁者，但他不是孤身一人，包括俄羅斯、古巴和伊朗都表態支持，來自北京的特使更是在他被抓捕前才剛剛舉行了一場會晤。但「數百萬委內瑞拉人會記得是誰支持了他們的壓迫者，又是誰促成了他的下台」。

《華郵》認為，馬杜洛政權的倒台對全世界的獨裁者傳遞了一個重要訊息：川普言出必行。畢竟川普與美方官員這幾個月都在談推翻馬杜洛的計劃，美軍也確實重兵集結加勒比海，不過當計畫終究付諸實行，華府的觀察人士與加拉加斯政權都對美軍的行動力感到震驚。

《華爾街日報》指出，自今年8月以來，美國在委內瑞拉邊境集結戰艦、戰鬥機及一萬五千名部隊。包括轟炸機定期執行示威性巡弋，美方的情報人員也潛入南美。駐加勒比海美軍更是日夜進行突襲建築群及夜間飛行任務的訓練，甚至對數十艘涉嫌走私毒品的船隻實施空襲練手。不過有許多分析師依舊存疑，一向主張「避免美國捲入政權更迭戰事」的川普，真的會對委內瑞拉動手嗎？

直到當地時間3日凌晨時分，委內瑞拉首都傳出一連串的爆炸為止。

當3日的太陽再度升起，委內瑞拉的獨裁者人卻不在總統官邸或他藏身的碉堡，而是戴著手銬、蒙著雙眼、身著灰色運動服，除了被美軍拍下羞辱式的照片、並由川普公諸於世，更在美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦以及飛機的轉運下，抵達紐約的史都華國民警衛隊基地，準備被押解前往紐約南區的聯邦法院，面臨毒品恐怖主義的一連串指控。

據美國政府官員及熟悉「絕對決心」行動的人士透露，早在去年夏天開始，情報人員便透過委內瑞拉領導人核心圈內的一名線人協助，開始追蹤馬杜洛的飲食穿著、居住地點及行蹤；美國特種作戰部隊也反覆演練，在仿製的委內瑞拉總統碉堡內，一再演練如何抓捕馬杜洛。國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯、中情局局長拉特克利夫、國土安全顧問史蒂芬·米勒為此定期會晤，商討突襲行動。

有趣的是川普政府官員對外釋放相互矛盾的訊號，有時甚至堅稱無意推翻馬杜洛政權。但《華爾街日報》指出，即便川普的顧問與幕僚對是否採取軍事行動爭論不休，但美軍在加勒比海卻是一再加大部署、急劇擴張。反對動手的聲音來自美軍官員，他們擔心這項複雜任務的任何失誤都可能導致尷尬的失敗；也有幾位總統顧問警告，即使以打擊毒品為名，干預外國政權更迭仍可能激怒保守派基本盤。

最後川普親自拍板，主張已在美國遭到起訴的馬杜洛，必須在美國的土地上接受司法審判，他也認為自己的支持者仍會支持這項決定。《華爾街日報》指出，川普要求將驅逐馬杜洛的計劃嚴格限制在核心圈子內，保持最佳的突襲效果，而所有行動的準備工作在十二月下旬已經就緒，但川普希望觀察馬杜洛是否會自行交出權力。當川普認定外交途徑已耗盡時，便批准了這項行動。

知情人士指出，其實「絕對決心」的實施日期並不是1月3日，美軍曾多次嘗試發起行動，包括聖誕節與元旦當天，但因天候不佳，從美國本土基地飛抵加勒比海的轟炸機、戰鬥機及加油機均被命令折返。川普最後將何時開綠燈的決定權交由五角大廈自行裁量。1月2日晚間10時46分，「絕對決心行動」正式啟動，川普只給了美軍「祝好運，一路順風」（Good luck and godspeed）的祝福。

加拉加斯當地時間凌晨1時30分剛過——比華府的時間早一小時——許多委內瑞拉民眾表示聽見頭頂有飛機飛過、甚至開始傳出讓窗戶搖動的爆炸巨響，膽子大的人則衝上街頭，拍攝首都上空的煙柱與低空飛行的美軍直升機機。人在佛羅里達州海湖莊園的川普，藉由即時轉播目睹了他的總統任期最帶有豪賭性質的軍事行動。150 架戰機從西半球 20 處據點起飛，直抵委內瑞拉首都，隨後部隊強行突入馬杜洛在碉堡內的臥室。

《華爾街日報》指出，​美國為此次行動投入了壓倒性的空中戰力：除了各式無人機之外，還包括F-18、F-22及F-35戰鬥機、EA-18電戰機、E-2鷹眼，以及可攜帶24枚巡弋飛彈的B-1轟炸機，美軍參謀首長聯席會議主凱恩上將在記者會上表示，這些戰機的任務是「拆除並癱瘓委內瑞拉的防空系統，確保直升機能安全抵達目標區域」，中俄的防空雷達與飛彈於是成為全球笑柄。​

​這些直升機搭載著特種部隊與執法人員，在飛往委內瑞拉的過程中保持低空飛行，凱恩證實行動期間有1架美方軍機遭到擊中，但最後仍安全返航，沒有任何折損美軍（但川普證實有數人受傷）。當地時間凌晨2時01分，美軍特種部隊抵達馬杜洛的官邸，美軍直升機在接近目標時遭到火力攻擊，美方隨即回應「壓倒性武力及自衛行動」。​



​據川普表示，當美國特種部隊進入該建築群時，與委內瑞拉人員發生槍戰。馬杜洛及其妻子試圖逃入鋼筋加固的防彈室，但未能及時關上門。凱恩說，馬杜洛夫婦「投降」後遭到司法部人員逮捕。一名住在附近的委內瑞拉民眾對《華爾街日報》表示，原來駐守街道的警察已不知去向，「他們逃走了，只留下幾枚霰彈槍彈殼，我只知道馬杜洛的住處陷入一片黑暗」，這也符合川普在記者會上說的「加拉加斯的多數燈火因我們掌握的特殊技術熄滅」。​

當地時間凌晨3時29分，馬杜洛夫婦被美軍帶離委內瑞拉。川普稍後發布一張馬杜洛被捕後在「硫磺島號」上的照片，畫面中他戴著墨鏡、被銬住手腕，身穿灰色耐吉運動服。《華爾街日報》稱，失去了馬杜洛的委內瑞拉未來發展感到憂心忡忡，有人表示將會盡量待在家裡，也有人上街排隊購買食物和汽油。一名委國婦女表示，爆炸聲將她從睡夢中驚醒時，她正與家人一起待在家中：「現在一切都充滿不確定性，和所有人一樣，我最擔憂的是家人的安全，尤其是孩子們。」

