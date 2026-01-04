美軍「絕對決心」行動緝馬杜羅 押赴紐約5日受審

記者廖子杰／綜合報導

美國3日凌晨對委內瑞拉發動代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）的大規模打擊行動，順利「抓獲」委國總統馬杜洛夫婦，2人也隨即遭押送離境；目前馬杜洛已抵達紐約，預計5日在紐約曼哈頓聯邦法院首次出庭，針對其遭指控罪行接受審判。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，美東時間3日上午（臺灣時間4日凌晨），美總統川普在國務卿盧比歐、國防部（戰爭部）部長赫格塞斯以及參謀首長聯席會議主席凱恩上將等人陪同下，於佛羅里達州海湖俱樂部召開記者會表示，在歷經超過4個月的軍事施壓後，美軍奉其指示以「掃蕩毒梟恐怖組織」名義，於同日凌晨（臺灣時間同日下午），對委國首都卡拉卡斯發動聯合突襲行動，成功逮捕遭美通緝的馬杜洛和其夫人；他指出自己全程即時觀看行動過程，並讚許這是美國歷史上「最令人震驚、有效且強大軍事力量和能力的展示之一」。

廣告 廣告

川普接著說，馬杜洛夫婦現已被押解離境，後續馬杜洛將在美國就其涉嫌跨國販毒與「毒品恐怖主義」等指控，接受聯邦法院的審判；他並宣布為實現和平、自由與正義，美國將暫時承擔委國「治理」工作，直至政權獲安全、適當且審慎交接，還說將允許美石油公司進入委國，開採豐富的原油資源，以助當地修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，「為這個國家創造收益」。

根據美司法部說法，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，夫婦2人先前已被紐約南區聯邦地區法院起訴，預計5日將首度出庭受審。

值得注意的是，凱恩也在記者會上公開美軍此次行動的相關細節。他表示「絕對決心行動」是應總統川普命令，和美司法部請求而發起的「跨國執法」任務，出動包含F-22、F-35、F-18等先進戰機，以及E-2空中預警機、B-1轟炸機和無人機等逾150架各型軍機，從西半球多個不同基地起飛、密切協調，在維持戰術奇襲要素情況下，護送由美陸軍第160特戰航空團搭載，精銳「三角洲」特戰部隊與美緝毒局（DEA）幹員組成的攔截部隊，進入卡拉卡斯執行抓捕行動。

凱恩強調，該行動的成功是歷經數月規劃與反覆演練的成果，更是一項「只有美軍才能精準執行的複雜任務」；行動首要目標便是逮捕馬杜洛，空襲則是確保為任務小組清除潛在威脅和障礙。

川普3日在佛州海湖俱樂部舉行記者會，說明對委內瑞拉行動相關細節。（達志影像／美聯社）

川普與赫格塞斯（左）等國安高層官員即時觀看美軍執行行動過程。（達志影像／美聯社）

凱恩強調「絕對決心行動」是旨在逮捕馬杜洛的跨國執法任務，並將成果歸功於各方人員的數月規劃與反覆演練。（達志影像／美聯社）