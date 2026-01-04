美軍「絕對決心」行動！出動150架戰機襲委國 川普：二戰後首見規模

美軍3日凌晨出動約150架戰機、轟炸機與直升機對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動大規模軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子押送至美國受審。美方先以網路攻擊手段切斷卡拉卡斯的電力與網路，隨後在當地時間凌晨2時02分攻入首都，與委內瑞拉部隊爆發交火。美國總統川普說，美國以壓倒性軍事實力，動用陸海空軍發動奇襲，形容此次行動規模為「二戰後首見」。

美軍從20個基地出發，出動約150架戰機、轟炸機和直升機進攻卡拉卡斯。圖／路透社、CNN

「三角洲特種部隊」執行任務 垂降進馬杜洛官邸

負責逮捕任務的美軍三角洲特種部隊以垂降方式進入馬杜洛官邸，馬杜洛夫婦在睡夢中驚醒，未即時進入安全室便遭逮捕。押送馬杜洛的直升機於凌晨4時29分撤離，這項名為「絕對決心」的任務在約兩個半小時內結束。行動過程中，美軍有一架直升機遭擊中，但仍可飛行，且未出現任何美軍人員陣亡。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩表示，情報小組歷經數月工作，掌握馬杜洛的移動與行蹤，關鍵在於選定一天，讓平民傷亡降到最低並將奇襲效果最大化。美國國防部長赫格塞斯則表示，馬杜洛「本來有機會」，但他「持續胡搞直到被懲罰」。

川普在深夜守在佛州海湖莊園，與國防部長、CIA局長等人全程關注行動進展。美方說明，馬杜洛隨後被押送至美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」，他身穿灰色運動服，戴著眼罩與耳罩、雙手上銬，從美軍位於古巴的海軍基地搭機飛往紐約，下機時仍戴著腳鐐、行動受限，並以帽T套頭，身旁有大批探員戒護；後續再轉乘直升機與廂型車，抵達布魯克林大都會拘留中心。他遭指控密謀毒品恐怖主義及古柯鹼走私等罪行，預計5日出庭受審。

馬杜洛被押送至美國紐約州；下機時戴著腳鐐，身邊有多位探員戒護。圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump、路透社、CNN

國際中心／劉人豪 編撰 責任編輯／周瑾逸

