美軍「絕對決心」6傷vs.委國40死 委民眾哭：屋頂、水塔被炸沒了

2026年1月3日，委內瑞拉卡拉卡斯居民，檢視美軍突擊委國後房屋受損情況。美聯社



美軍3日發動「絕對決心行動」突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛，美國總統川普表示美軍無損失任何一員、任何裝備，美國官員透露6名美軍受傷，委國官員表示該國軍民約40死，住在美軍攻擊地點附近的委國居民經過驚魂一夜，有人摸黑上山躲空襲，等美軍行動結束回到家赫然發現：「我家屋頂被震塌了。」

美國總統川普（Donald Trump）3日（台灣時間今凌晨）在召開記者會，說明抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的「絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）」時表示，行動期間危機四伏，美軍遇到頑強抵抗，但美軍無人死亡、無裝備損失。

《紐約時報》引述美國資深官員指美軍有6人受傷，美國有線電視新聞網（CNN）因數消息人士，傷者的傷勢是子彈和砲彈碎片造成。

《衛報》引述委內瑞拉官員指這場行動中委內瑞拉約40人死亡，包括軍人與平民。法新社採訪美軍攻擊地點附近委國居民，許多人說睡夢中被爆炸聲和飛機飛過的轟鳴聲驚醒。

47歲洛韋拉（Alpidio Lovera）說他和孕妻，與其他鄰人一起跑到山上躲避空襲，「我們先看到閃光，然後就爆炸了。」

39歲的烏納穆諾（Linda Unamuno）一講到攻擊就哭了出來：「爆炸把我家整個屋頂都震塌了。」她說事發當下，想到當地26年前造成逾萬人死亡的恐怖土石流，她受訪時哭著說，開門後才知道不是天災：「我出去後看到了眼前景象，空襲的火光，那真是太可怕了，我不希望任何人經歷這樣的事情。」

退休人士埃利斯塔（Alirio Elista）家的水塔在空襲中受損，他說雖然川普發布了一張馬杜洛被抓後，於美艦「硫磺島號」上照片，但他堅持「馬杜洛被捕」是假新聞。

