美軍「老實說」！官方數據：海上職位空缺逾2萬人 艦隊需應對戰備員額不足6大挑戰

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，經由美國海軍官方提供的最新內部數據顯示，截至2025年12月3日，美國海軍海上職位空缺達20,683個，職位填充率僅88.2%；若以一個完整航艦打擊群，7500艦船員總數換算估計，等於缺少2.76個航艦打擊群兵力，對美國海軍軍力運用產生極大衝擊。海軍官員指出，經檢討「訓練積壓」與過往「招募不足」是形成缺員的主要原因，缺口問題預計需未來兩至三年逐步緩解。

報導指出，海上職位空缺大多集中在「學徒級」（E-1至E-3）水手，缺額16,369人；「熟練級」（E-4至E-6）空缺3,301人；「主管級」（E-7以上）則少1,013人。根據統算，美國海軍2024財政年度招募人數達40,978人，2025財政年度招募44,096人，連續兩年呈現「強勁反彈」，若以常態每年10%人力離退計算，預計2025財政年度末可減少2,000個缺口，2026財政年度再減8,000個。海軍官員樂觀表示，隨著招募持續強勢及訓練管道優化，海上人力短缺將逐步改善；但也坦言短期內艦隊仍需面對戰備員額不足的挑戰。

專家指出，海上職位空缺直接影響美國海軍整體軍力，面臨6大挑戰。首先是「艦艇戰備率與可用性大幅下降」，因為許多艦艇無法滿編出海，導致部分艦隻延遲部署、縮短巡航時間，或被迫以「減員模式」運作；美國海軍近年已多次出現航母或兩棲攻擊艦因人力不足而無法按計畫出港的情況，直接削弱全球存在（global presence）能力。其次會出現「船舶維護與壽命縮短」，特別是初級水手（E-1至E-3）缺口最大，這些人負責日常保養、損管與基本操作，人力不足時，現有人員超時工作，疲勞累積，容易忽略小問題，演變成大故障，近年多起艦艇火災、碰撞事故（如2020年「好人理察號（USS Bonhomme Richard）」兩棲攻擊艦大火），都與過勞與經驗不足有關。

除此之外，缺員問題還可能導致「作戰能力與訓練品質受損」，譬如艦上重要職位（如雷達操作、武器系統、損管隊）開缺，訓練頻率與深度下降，模擬演習無法完整進行，戰時反應速度與協同能力都會打折，尤其在高強度衝突中，這可能成為致命弱點。缺員造成的過勞問題，也可能再引發「人員留任率進一步惡化」，現役人員工作負荷加重、生活品質下降，導致離職意願升高，形成惡性循環，缺員問題雪上加霜。

放大來看，美國海軍長期維持「3艘航艦隨時可部署」的目標，但目前因人力與整備問題，實際能立即出動的航艦數量經常不足；尤其在印太地區，面對中國海軍快速擴張與頻繁出海，美軍的「前方部署」壓力更大，缺員讓美軍「全球部署與威懾力減弱」。而且，若發生區域衝突（如台海或中東危機），海軍難以快速湧入（surge）足夠艦艇與人力，延遲初期反應時間，「應對突發危機能力受限」，可能讓對手取得先機。

整體來說，2萬多個兵力缺口不是單純的「數字問題」，而是直接削弱美國海軍維持全球霸權的核心能力。海軍高層雖樂觀表示招募已強力反彈，但訓練管道與留任問題短期難解，預計至少要到2027-2028年才能明顯緩解。

