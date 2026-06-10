美軍「自衛」報復行動僅3小時結束 分析：謹慎安排、不影響協商

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美軍中央司令部宣布對伊朗的報復行動已經結束。翻攝X平台



美軍中央司令部週三（6/10）凌晨對伊朗南部發動連續數波空襲。這場美軍口中的「自衛行動」僅持續約3個多小時便結束。專家分析指出，美軍這波攻打目標和時間都經過謹慎考量，顯見美方不願影響和伊朗之間的止戰協商。

根據美軍中央司令部（CENTCOM）在X平台帳號發文，美軍於伊朗時間今日凌晨零時30分左右，朝伊朗南部沿岸多區發動「自衛攻擊行動」（self-defense strikes），回應伊朗前一天擊落美軍阿帕契直升機。

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約3個半小後，CENTCOM在X平台發文宣布此行動結束。聲明中寫著：「在總司令要求回應美軍阿帕契直升機遭擊落的指示下，美軍中央司令部於6月9日對伊朗的自衛攻擊行動已經完成。」

美軍表示，海軍和陸軍戰機在行動中，成功擊中伊朗靠近荷姆茲海峽的防空系統和地面控制站、雷達監測站，「這項行動是針對近日對美軍和通行區域水道國際商船攻擊行動的適切回應」。

歐亞集團（Eurasia Group）中東與北非事務主任麥克薩德（Firas Maksad）指出，美軍這天對伊朗的攻擊只是一次性報復行動，不認為雙方會爆發全面性戰火。他認為，美軍行動目標經過「謹慎安排」：「（目標是）雷達站、伊朗在荷姆茲海峽沿岸的軍事設施，除此之外沒有其他目標。這是一場控制下的衝突。雙方都不想重回上個月發生的全面敵意衝突。」

麥克薩德表示，伊朗方面認為川普手上其實已經沒有太多軍事選項，而川普則是不斷向美國強調，和伊朗之間很快就要達成協議。他說：「川普很顯然地並不是這麼著急，他正在採取一項經濟扼殺（economic strangulation）策略，讓封鎖效果發酵。而伊朗人則正如以往，採取一套長期佈局策略，考驗美國人的耐心，希望美國最終做出讓步。」

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