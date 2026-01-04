美軍「逮捕」馬杜洛夫婦 媒體人：川普出招、習近平睡得著？

即時中心／温芸萱報導

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦，消息一出，引發國際高度關注。川普也親自證實，美軍已經逮捕馬杜洛夫婦，後續將遣送2人至美國接受審判。對此，媒體人詹凌瑀在臉書直言，「川普對委內瑞拉出狠招，習近平今晚睡得著嗎？」。她更指出，委內瑞拉長年被視為中國盟友，如今卻未見北京出手，直言「給台灣人的示範課，2028眼睛放亮點」。

此一消息也在台灣政論圈引發討論。媒體人詹凌瑀昨日在臉書發文直言，「川普對委內瑞拉出狠招，習近平今晚睡得著嗎？」他表示，若川普所言屬實，美軍不動聲色就將一國元首直接押解出境，對比中國日前在台海周邊高調軍演，頂多嚇嚇魚，反差相當強烈。

詹凌瑀也引述台派網紅徐閉的評論指出，「習近平前腳才剛在台海『炸完魚』，美國轉頭就『活捉』了他的小老弟。」他諷刺，委內瑞拉長年被視為中國投入鉅資扶植的「鐵桿兄弟」，如今卻在關鍵時刻未見中國出手，所謂的「保護傘」形同破功。

最後，詹凌瑀更直言，這樣的結果正說明「跟錯老大」的下場，「這也是給台灣人的示範課，2028眼睛放亮點」，看看馬杜洛的下場，還要選那些整天要去抱「炸魚哥」大腿的人嗎？





