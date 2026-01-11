美軍「鷹眼打擊」敘利亞ISIS目標 為3名遇害美國人復仇

這次行動是回應去年12月伊斯蘭國襲擊駐敘利亞美軍部隊，造成3名美國人死亡的報復行動。（示意圖／unsplash）





負責掌管中東美軍部隊部署的美國中央司令部，釋出最新影片，證實美軍於當地時間10日，針對敘利亞境內的伊斯蘭國目標，發動多次大規模空襲。外界解讀，這次行動是回應去年12月伊斯蘭國襲擊駐敘利亞美軍部隊，造成3名美國人死亡的報復行動。

畫面中可見，掛載炸彈的美軍戰機在夜幕低垂下起飛出擊，針對敘利亞境內激進組織伊斯蘭國展開大規模空襲。美國方面指出，這次行動屬於鷹眼行動的一部分，是在去年12月中旬，伊斯蘭國攻擊導致2名美國士兵與1名翻譯身亡後，由總統下令執行的軍事回應。國防部長赫格塞斯也在社群平台發文，強調美方永遠不會忘記犧牲者，也不會放棄追究責任。

美軍中央司令部證實，這次鷹眼打擊行動出動F-15E戰鬥轟炸機、A-10攻擊機等多型軍機，對伊斯蘭國據點進行精準打擊，行動目的正是為去年12月陣亡的2名美軍士兵及1名翻譯展開報復。

美國媒體指出，上一次空襲行動共打擊約70個目標據點。美方表示，這波空襲是以打擊恐怖組織為名，試圖一舉削弱甚至殲滅伊斯蘭國勢力，以確保美國及合作夥伴部隊在中東地區的安全。

然而，敘利亞國內局勢同樣動盪。自6日起，敘利亞政府軍與庫德族武裝分子因停火協議到期，在第二大城阿勒坡爆發激烈交戰。敘利亞軍方宣稱，已完成對阿勒坡希克馬述區的安全掃蕩，社群平台也流出畫面顯示，政府軍坦克車長驅直入街道，未遭遇庫德族武裝分子阻擋。

阿勒坡副省長阿里漢努拉表示，清除希克馬述區武裝分子的行動已進入最後階段，內政部人員正持續確保當地安全。

不過，敘利亞政府宣稱清剿成功的說法，隨即遭到庫德族部隊否認，強調仍與政府民兵持續激烈交戰。這場敘利亞新總統夏拉上任後規模最大的內戰衝突，短短5天已造成約14萬人流離失所，當地局勢依舊高度不穩。

