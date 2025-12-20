美軍「鷹眼打擊」行動 空襲ISIS目標

記者賴名倫／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）宣布，於19日發動「鷹眼打擊」（Hawkeye Strike）行動，出動多架戰機、直升機等兵力，對敘利亞境內的「伊斯蘭國」（IS）逾70處目標發動空襲；針對13日IS襲擊殺害2名美陸軍士兵與1位美籍平民口譯事件，展開強力報復。

中央司令部表示，本次行動由美國空軍F-15E、A-10戰機與AH-64E攻擊直升機，以及砲兵部隊擔綱，並在約旦武裝部隊的戰機協助下，共計對「伊斯蘭國」目標投射超過100餘枚精確打擊彈藥，摧毀多處恐怖分子設施與存放武器據點；此外，美軍自13日襲擊事件發生後，也持續與敘利亞過渡政府合作，在敘國與鄰國伊拉克境內展開一系列追緝行動，累積逮捕與擊斃共23名恐怖分子。

「英國廣播公司」（BBC）報導則說，美軍空襲地點，主要鎖定敘利亞北部拉卡省（Raqqa）與東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）等兩處過去「伊斯蘭國」舊勢力地點；總部位於英國的敘利亞人權觀察站（OBHR）則透露，已知至少有1名IS高階領袖與多名士兵遭到擊斃；而除美國總統川普表態，肯定敘國過渡政府積極支持美方執行反擊行動，美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯也發表聲明，強調「鷹眼打擊」行動是針對恐怖份子發起的堅定反擊，並誓言將堅決消滅任何意圖傷害美國公民的潛在威脅。

（3選1）美軍19日發起「鷹眼打擊」行動，空襲敘利亞境內「伊斯蘭國」逾70處目標。圖為地勤官兵為F-15E戰機掛載GBU-31導引炸彈。（取自DVIDS網站）

（3選1）美軍19日發起「鷹眼打擊」行動，空襲敘利亞境內「伊斯蘭國」逾70處目標。圖為參與任務的F-15E戰機。（取自DVIDS網站）

（3選1）美軍19日發起「鷹眼打擊」行動，空襲敘利亞境內「伊斯蘭國」逾70處目標。圖為參與任務的A-10C攻擊機。（取自DVIDS網站）