美軍「140分鐘」活捉馬杜洛！ 「癱瘓北京神盾」委國防線全毀

美軍夜襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發動跨部隊協調作戰，只花了140分鐘，就逮捕總統馬杜洛夫婦。美軍公布計畫細節，表示出動超過150架軍機，轟炸委內瑞拉國防部和拉卡洛塔空軍基地等軍事要塞。軍事專家分析，美軍這次襲擊成功的關鍵，就在掌握委內瑞拉防空弱點，首戰先癱瘓中國製的預警雷達系統。

夜空中火光閃過天際，爆炸聲響伴隨防空警報，響徹委內瑞拉首都卡拉卡斯。2號深夜，美國總統川普下令美軍夜襲委國，全面追捕總統馬杜洛。美軍特種作戰航空團，CH－47奇努克直升機，瞄準軍事要地火力襲擊，造成周邊地區大停電，這回行動美軍動員F／A－18、F－22、F－35戰機，搭配B－1戰略轟炸機，總計超過150架次軍機，轟炸委內瑞拉國防部所在地蒂烏納堡、拉卡洛塔空軍基地，以及拉瓜伊拉港。

美國參謀長聯席主席丹·凱恩：「夜幕降臨，直升機載著包含，執法人員在內的，突擊部隊起飛，在水面上方100英尺的，高度飛向委內瑞拉。」

美軍陣密佈局，3號凌晨一點多，三角洲特種部隊抵達總統官邸，耗費140分鐘，活逮馬杜洛夫婦，美軍這回除了展現跨部隊協調合作外，成功關鍵點就在美軍首戰先癱瘓委軍的預警雷達系統，迷彩圖裝巨型天網雷達，它是中國製的JY－27，反隱身雷達號稱能，在75公里外精準鎖定5架美軍F－35匿蹤戰機，委國軍方斥巨資從中國引進，不料緊要關頭，卻如紙老虎般中看不重用，讓地面裝備失去空中支援，瞬間變成敵軍攻擊標靶。

淡江戰略所副教授林穎佑：「委內瑞拉它沒有辦法，去把中國的系統，進行高空中空低空的整合，委內瑞拉缺乏人員的訓練，還有後勤補給的保修，導致或許有一些的，裝備即便到位但是，沒有辦法去發揮作用。」

攻敵先破其弱美軍，鎖定委軍致命缺陷，才讓這回的夜襲行動，在極短時間內一錘定音。

