美軍100%協防台灣？前美國防部官員曝戰略

針對台海情勢，曾任職美國國防部、美國在台協會（AIT）及軍工產業的前美軍官員胡振東（Tony Hu），近日接受專訪時發表見解。

網路趨勢觀察《INSIDE》創辦人蕭上農引述其說法指出，美國「幾乎百分之百」會在台海衝突中出動兵力協防，但強調美軍的行動方式並非登島作戰，而是採取「周邊防衛」戰略。

美軍不登島並非退縮 旨在維持軍事效率與側翼壓制

胡振東分析指出，大眾對「派兵」存在誤解，美軍不會進入台灣本島。這並非政治退縮，而是基於軍事效率考量，避免在戰爭初期因島內混亂增加後勤與指揮負擔。

美軍真正的角色是在台灣周邊形成外圍防線，利用航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地執行制海與制空任務，並聯合日本、澳洲等盟友守住側翼，形成遠程打擊體系以壓制威脅。

美方已擬定前72小時作戰計畫 萬枚飛彈洗地論調屬心理戰

針對反應速度，胡振東透露美方對台海情境早已有完整的作戰計畫，尤其是前72小時的行動。由於大規模攻擊前必有徵兆，美方通常能提前數週掌握中國動向並啟動方案。

此外，他指出所謂「萬枚飛彈洗地」說法實為心理戰，中國受限於發射架數量，首波攻擊規模有限，且台灣具備攔截及對源頭打擊的能力，足以削弱攻勢。

介入台海符合美國利益 核武非可行選項

胡振東直言，美國介入台海衝突並非單純為了台灣，而是為了美國自身的戰略利益。若台海失守，美國在西太平洋的戰略地位與盟友信任將崩解，這是華府無法承受的後果。他同時否定了核武作為可行選項的說法。

決勝關鍵在於台灣防衛意志 與認知作戰之防範

胡振東強調，真正的風險來自台灣內部的認知作戰與滲透。他指出，若台灣社會在開戰前意志動搖，任何軍事支援都將難以發揮效果。最終的勝負關鍵，仍取決於台灣人民是否展現守護領土的意願，這才是發揮國際支援效能的前提。

