美軍140分鐘「絕對決心」擄走馬杜洛 完整時間軸看分分鐘發展

2026年1月3日，白宮發布總統川普與官員在佛州海湖莊園，實時觀看美軍在委內瑞拉執行抓捕該國總統馬杜洛的「絕對決心行動」，左一為中情局長雷克里夫，右起美國白宮副幕僚長米勒、美國國務卿盧比歐。美聯社



美國於美東時間3日凌晨突襲委內瑞拉，將睡夢中的委國總統馬杜洛夫婦拖出臥房、押至美國。綜合各家媒體，美軍執行此「絕對決心行動」約140分鐘（2小時20分鐘）結束，但早在數月前就開始謀劃。

《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，根據美國總統川普、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他消息來源，整個行動從數月前就開始，參與單位除美軍，還有中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、國家地理空間情報局（NGA）等提供情報支持。

2026年1月3日，美國總統川普（左）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；美戰爭部長赫格塞斯（中）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩參加。路透社

根據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩，情報團隊數月來掌握馬杜洛（Nicolás Maduro）的住所、交通路線、衣著、飲食，甚至寵物。12月初美軍已為行動做好準備，只待合適時機。本月2日，「惡劣天候有所緩解」，美軍待命，準備執行抓捕馬杜洛的「絕對決心行動」。

1/2晚間10:46（美東時間），川普批准行動。

超過150架飛機從美國陸地基地、海上船艦升空，有的飛機以距海面30公尺高度，低飛前往委內瑞拉。

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「提烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的車輛和設備。路透社

1/3日凌晨01:00，美軍發動空襲，目標包括首都卡拉卡斯的軍事要塞提烏納堡（Fuerte Tiuna），米蘭達州（Miranda）的伊格羅特機場（Higuerote Airport）、拉卡洛塔空軍基地（La Carlota）、埃爾火山山頂（Cerro El Volcan）電信塔，以及拉圭拉州（La Guaira）的拉圭拉港等。

其中塞提烏納堡是委內瑞拉國防部門、指揮部門所在，也是馬杜洛夫婦及部分官員的住處。

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「提烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的建築。路透社

1/3日凌晨01:01，美軍抵達卡拉卡斯「塞提烏納堡」內的馬杜洛住所。根據川普在記者會上所言，美軍遭遇頑強抵抗，但仍成功將睡夢中的馬杜洛夫婦拖出臥室，馬杜洛曾試圖逃入鋼製安全屋，但尚未走到門口就被抓。

1/3日凌晨03:29，任務完成，美軍撤離，載有馬杜洛夫婦的美軍直升機將他們送到美艦「硫磺島號（USS Iwo Jima）」，任務結束。馬杜洛目前已被押送至紐約，等候審判。

2026年1月3日，白宮發布總統川普與官員在佛州海湖莊園，實時觀看美軍在委內瑞拉執行抓捕該國總統馬杜洛的「絕對決心行動」。美聯社

根據歐洲太空總署衛星「哨兵2號（Sentinel-2）」當天上午11時，「硫磺島號」在距委內瑞拉海岸約100英里（約160公里）處航行，至少7艘海軍艦艇在其周邊護航，其中4艘配備遠程飛彈，還有可作為特種作戰母艦的「海洋貿易者號（Ocean Trader）」。

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭押送至美國緝毒局紐約分局。路透社

「硫磺島號」駛往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay），馬杜洛在此搭機飛往紐約的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），再被送往紐約布魯克林拘留所。

美軍「絕對決心行動」從攻入馬杜洛住所（01:01 am，美東時間）到將其帶到美艦（03:29 am），耗時約2小時20分鐘。川普表示美軍無損失任何人員與裝備，美國官員稱6人受傷；委內瑞拉官員表示委國約40人死亡，包括軍人與平民。

美國總統川普在社群媒體公布委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍抓捕、於美艦「硫磺島號」照片。翻攝Truth Social@realDonaldTrump

