美軍15年轉換計畫畫下句點 波音交付最後一架QF-16靶機
美國波音公司已完成最後一架QF-16全尺寸靶機（FSAT）的改裝工程，隨著第127架改裝機正式交付美國空軍，象徵這項跨越15年的轉型計畫告一段落。波音發布一段影片回顧這段歷程，並表示，後續工作將從生產全面轉向維修與持續支援階段，預計至少維持5至10年。
根據軍事網站《the aviationist 》報導，美軍於 2000 年代中期提出需求，希望將多餘的 F-16 戰機改裝成可選擇無人或有人駕駛的全尺寸靶機，並邀請廠商投標。2010 年波音獲得金額 6970 萬美元的改裝合約，執行這項大規模轉換任務。
QF-16用以接替已服役數十年的QF-4靶機。首架QF-16於2012年試飛成功，經多年測試後，美空軍於2016年宣布其具備初始作戰能力（IOC），同年底QF-4正式退役。由於F-16機體性能優於前代，改裝後的QF-16依然保留超音速飛行、9G操縱能力及5.5萬英尺飛行上限，使其成為美軍現役性能最佳的全尺寸靶機平台。
儘管部分靶機會在實彈演訓中被摧毀，但美軍表示，多數QF-16任務屬非破壞性飛行，可重複使用。QF-16目前是美國唯一服役的全尺寸靶機，國防部也同時配備BQM-167A、BQM-177A等多型小型靶機，以支援不同訓練需求。
此次交付的最後一架QF-16（編號QF-127），原為1984年出廠的F-16A（序號83-1079），2007年封存於亞利桑那州戴維斯–蒙森空軍基地（AMARG）「骨骸庫」。該機在役期間最後隸屬北達科他州空中國民兵第178戰鬥中隊，其機身上仍可見 「Roughrider Country」和「North Dakota」字樣，AMARG也於去年11月21日在社群平台發文，慶祝飛機起飛。
早期QF-16 改裝工程由佛羅里達州傑克遜維爾Cecil機場負責，隨著大量F-16等候改裝，波音於2020年在 AMARG增設第二條改裝產線，使封存機可直接在當地升級。佛州產線於2022年關閉，目前QF-16主要由第82空中靶機中隊操作，駐地為佛羅里達州廷德爾空軍基地，新墨西哥州霍洛曼空軍基地另有分遣隊。
改裝為QF-16約需6個月，因F-16在封存前已拆除雷達與機砲，改裝時會加入配重，並利用火神砲位置安裝煙幕標示系統，以利遠距觀測與模擬擊落效果。為維持可選擇有人駕駛能力，ACES II彈射椅仍保留。機上也加裝自動飛控電腦（AFCC）、遙控設備，以及支援向量計分系統（VSS）的多組天線，用於評估飛彈命中率與擊殺機率。
此外，機身中央裝設炸藥構成飛行終止系統（FTS），可於失控或受損時迅速摧毀機體，確保安全。QF-16服役期間曾承受多型美軍飛彈攻擊，包括AIM-9、AIM-120、FIM-92，甚至最新AIM-260，其中部分靶機確實在訓練中被擊落。
