美軍1500名空降師士兵即將進駐 美明尼蘇達抗議聯邦與州政府對峙升級

18日，明尼阿波利斯的抗議者頂著寒風繼續示威活動（美聯社）。



兩名美國官員18日告訴路透社，五角大樓已命令阿拉斯加第11空降師兩個美國陸軍步兵營──約1,500名現役士兵做好可能部署到明尼蘇達州的準備，其任務可能包括控制人群或支援執法部門，類似去年夏天派駐洛杉磯的部隊。

抗議活動越演越烈 市長批評川普違憲

綜合路透社等外媒報導，明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）18日表示，美國總統川普政府已經派遣了3,000名移民官員與邊境巡邏隊（Border Patrol），以應對大多數屬於和平的抗議活動；任何軍事部署都將加劇明尼阿波利斯市的緊張局勢，「那將是一個令人震驚的舉措。我們不需要更多的聯邦特務來保障民眾安全。我們現在很安全。」

廣告 廣告

佛雷18日也在CNN節目中表示，增兵行為「顯然是為了恐嚇明尼阿波利斯人民」，批評川普政府的行為「荒謬」而且「完全違憲」。他直言：「我從沒想過，我們竟然會被自己的聯邦政府入侵。」

針對該州國民兵和地方警察可能與移民和海關執法局（ICE）探員及現役部隊在明尼阿波利斯發生對峙的前景，佛雷強調，「我們不能讓這種事在美國發生。」

明尼阿波利斯市內的衝突，在聯邦移民和海關執法局（ICE）人員大量增援及美國37歲女子古德（Good）被殺事件後愈演愈烈。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）18日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目表示，佛雷應該為示威者設立「和平抗議區」

中央地方陷入對峙 川普還有鎮壓手段

美軍官員告訴有線電視新聞網（CNN），他們已經為川普準備好了應對方案。白宮聲明表示，五角大廈會「為總統可能做出或不做出的任何決定做好準備」。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示：「如果接到命令，戰爭部（即國防部）隨時準備執行總司令的命令。」

明尼蘇達州公共安全部在一則社群媒體貼文中表示，該州國民兵（National Guard）目前尚未部署到城市街道，但已準備好協助支援公共安全；該貼文並附上照片，顯示警衛隊員在積雪的道路與成排卡車旁集結並整理裝備。

明尼蘇達州國民兵發言人、陸軍少校安德里亞‧土屋（Andrea Tsuchiya）在聲明中指出，國民兵「已部署完畢並且隨時準備應對」，部隊將協助提供「交通支援，以保護生命、維護財產，並支持所有明尼蘇達州居民和平集會的權利。」

川普15日曾提出啟動《暴亂法》（Insurrection Act）的可能性，這是一項已有數百年歷史的法律，允許美國部隊部署到明尼蘇達州。美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）18日也在福斯新聞節目中表示支持，「川普總統承諾保障美國人民的安全，但事實上，由於地方執法部門的領導層沒有盡職盡責，總統可能不得不下令採取行動。」

不過，即使川普不援引該法案，他仍然能以特定國內目的為由調派部隊，例如保護聯邦財產──川普去年派遣海軍陸戰隊前往洛杉磯時，就以此作為理由。除了現役部隊外，五角大廈也可能嘗試部署新成立的國民兵快速反應部隊以應對社會動亂。

更多上報報導

伊朗已逾5千死暗示將繼續處死示威者 警告美國攻擊最高領袖視同宣戰

【有片】西班牙高速列車脫軌對撞 司機身亡、至少21死百人傷

川普施壓格陵蘭引爆美歐危機 歐盟擬祭3415億關稅反擊