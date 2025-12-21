美軍2週內2度攔截油輪 委國控美是國際海盜將提告

美國國土安全部長諾姆證實，美國海岸防衛隊在國防部的協助下，攔截了曾經停靠委內瑞拉的墨西哥油輪世紀號，還發布一段美軍直升機，將人員空降上船的影片．白宮懷疑，這艘油輪是委內瑞拉的影子船隊，用偽造船旗運送受制裁原油，金流則被用來資助所謂「毒品恐怖主義」。

這已是美方不到2週內，第2度在委國周邊出手，前一次是12月10日扣押油輪船長號。

川普4天前才宣布，要對進出委內瑞拉、遭制裁油輪實施全面封鎖，這次美方宣稱，世紀號是自願停船、同意接受檢查；但海運專家指出，多個航運資料庫顯示，這艘船登記看似合法，即使載運的是受制裁原油，仍屬重大升級，可能意在嚇阻其他油輪接近委內瑞拉。

委內瑞拉政府則發表聲明，譴責美軍在公海劫持油輪、強迫失蹤船員，指控是國際海盜、違反多項國際法，強調美方施壓必敗，委國仍將推動經濟與油氣發展，揚言將向聯合國安理會等管道提告。

過去幾個月來，美國以打擊拉美地區毒品走私為由，持續在加勒比海部署大量軍力，如今當地已形同實質禁運，委國原油出口大減，持續下去可能會推升國際油價。

阿根廷右翼總統米雷伊，讚揚川普對委內瑞拉施壓，有助於解放委國人民。巴西左派總統魯拉則警告，南美洲再次受到外來軍事強權困擾，對委內瑞拉的武裝干預，將為西半球帶來人道主義災難，並為世界開啟危險的先例。