美軍5分鐘活捉馬杜洛靠「神秘武器」？委國守衛：集體吐血倒地

美國突襲委內瑞拉，短短5分鐘活捉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，並押回美國紐約關押受審。現傳出美軍使用一種「神秘武器」，讓委國士兵紛紛跪倒在地、鼻血直流，甚至吐血，終致其潰不成軍。

美軍活捉委國總統馬杜洛行動中傳出使用神秘武器。（資料照／路透）

美國總統川普（Donald Trump ）2日下令出兵，以迅雷不及掩耳速度，摸黑直搗委內瑞拉總統官邸。據此前外媒報導，此次美軍一共出動約150架戰機、近200名官兵，其中「三角洲」特種部隊只花了300秒、約莫5分鐘時間，就成功逮人。

廣告 廣告

《紐約郵報》（New York Post）10日報導，稱美國在抓捕馬杜洛突襲行動中使用了一種威力強大的「神秘武器」，導致委內瑞拉士兵當場一蹶不振，毫無還手之力。

一名委內瑞拉守衛受訪表示，當時他正在站崗，但突然之間所有雷達系統無預警關閉。接下來，他看見大量無人機在其陣地上盤旋，正當不知所措時，又出現了近8架直升機載來約20名美軍士兵，「我們有幾百人，但毫無勝算，他們的射擊精準又迅速，感覺每個士兵每分鐘都能發射300發子彈」。

接著，出現了那件至今讓那名守衛心有餘悸的武器，「當時他們發射了某種東西，我不知道該怎麼形容，那就像一道非常強烈的聲波。突然間，我感覺我的腦袋好像從裡面爆炸了一樣」。

美軍特戰直升機進入委內瑞拉。（圖／路透社）

該守衛回憶指出，「我們都開始流鼻血，有些人吐血，我們倒在地上，動彈不得。在那聲波武器襲擊之後，我們甚至都站不起來了。那20個人，自己毫髮無損，卻殺了我們數百人」。

他強調，委內瑞拉士兵根本無法與美軍技術、武器匹敵，「我發誓，我從未見過這樣的事情」，經過親眼目睹這一切，警告所有妄圖與美國對抗的人「千萬別招惹他們」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X轉發這份目擊者證詞，配文稱「停下手邊的事，讀讀這個」，但並未證實其內容真實性。

據《華盛頓郵報》報導，一名前美國情報人士透露，美軍多年來一直擁有導能武器（directed energy weapons），可利用微波或雷射光束等聚焦能量來摧毀目標，但這可能是美國首次在實戰中使用這種武器。另有消息人士向《紐約郵報》證實，這些武器能夠產生至少部分症狀，包括「出血、無法移動或活動、疼痛和灼熱感」。

延伸閱讀

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官

「兩年條款」有例外！柯文哲簽但書 陳昭姿辭職書曝光