美軍5直升機攻下格陵蘭！丹麥：入侵就開火

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近期又將野心指向格陵蘭島，甚至威脅不排除出兵奪島。有丹麥政治人物坦言，美國可能「只要五架直升機」就能佔領格陵蘭，不過，丹麥國防部證實，依據1952年的軍事規定，一旦遭到入侵，丹麥士兵可以立即開火，無需等待命令。

美國政治媒體POLITICO報導，一位要求匿名的丹麥政治家表示，「可能只需要五架直升機，美國不需要出動太多軍隊，格陵蘭人根本無能為力。」

報導引述9名歐盟官員、北約內部人士、國防專家和外交官，探討美國接管格陵蘭的方案，第一步是「進行影響力宣傳活動，以推動格陵蘭獨立運動」，若成功推動格陵蘭脫離丹麥，接下來是「提供優惠條件」，將該島置於美國影響力之下，第三步則是「爭取歐洲支持」。

若格陵蘭島、丹麥拒絕川普的要求，美國的第四步就是「軍事入侵」。丹麥國際問題研究所研究員、格陵蘭安全問題專家莫滕斯加德（Lin Mortensgaard）表示，美國在格陵蘭北部的皮圖菲克航天基地駐紮了約500名軍官、首府努克也有近10名領事館人員，此外還有100名來自紐約的國民警衛隊士兵，會在北極圈的夏季部署，支援科學研究任務。

而格陵蘭島的防衛力量相當薄弱，沒有自己的軍隊，丹麥的聯合北極司令部軍力也有限，主要戰力僅有四艘檢查船和海軍艦艇、一支雪橇犬巡邏隊、幾架直升機和一架海上巡邏機。

莫滕斯加德表示，若川普調動美國地面部隊或者派遣特種部隊，美國可以在「半小時或更短時間內」控制努克。

丹麥國防部7日則向當地媒體《貝林時報》（Berlingske）證實，「關於國家遇襲與戰爭狀態的軍事防禦預防措施，此命令依然有效。」

1952年的交戰規則規定，如果丹麥遭到侵略，「遇襲部隊應立即展開戰鬥，而無須等待或尋求命令，即便相關指揮官並不知曉已宣戰或進入戰爭狀態」，意即士兵不用等到命令下達，可自行直接射殺敵軍。

