美軍F-16C戰機執行訓練任務驚傳墜毀 飛行員成功彈射逃生

美國空軍菁英雷鳥（Thunderbirds）特技飛行示範中隊一架F-16C戰鬥獵鷹（Fighting Falcon）戰機，在加州死亡谷附近的特羅納機場以南執行訓練任務時墜毀，所幸飛行員成功彈射逃生。軍方表示，飛行員正在醫院接受治療，傷勢並無生命危險。

美軍菁英雷鳥特技飛行中隊的一架F-16C戰鬥獵鷹戰機，於執行任務時驚傳墜毁。（資料照，非當事戰機／美聯社）

根據內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）發布的聲明，這架F-16C戰機於當地時間3日上午10時45分左右，在加州管制空域執行訓練任務期間墜毀。聖貝納迪諾郡消防局（San Bernardino County Fire Department）證實，該單位已針對特羅納（Trona）附近的「飛機緊急事故」做出應變，該地是位於莫哈維沙漠（Mojave Desert）的非建制社區，距離洛杉磯以北約180英里（290公里）。

空軍聲明指出，此次墜機事故正在調查中，後續資訊將由第57聯隊公共事務辦公室（57th Wing Public Affairs Office）發布。聲明並未透露墜機的具體情況細節。雷鳥特技飛行中隊與海軍藍天使（Blue Angels）特技飛行隊齊名，以在航空展上展示著名的緊密編隊飛行聞名，訓練時飛機之間的距離僅有數英寸。

值得關注的是，2022年曾有一架海軍F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）戰機在特羅納附近墜毀，導致飛行員喪生。藍天使與雷鳥特技飛行隊在其悠久的歷史中，已發生過數十起墜機事故。

雷鳥特技飛行中隊成立於1953年，每年會在拉斯維加斯附近的內利斯空軍基地進行季節性訓練。該基地駐紮的機型包括F-16獵鷹（Falcon）戰機、F-22猛禽（Raptor）戰鬥機，以及A-10疣豬（Warthog）對地攻擊機。

