美軍F/A-18F遭友軍誤射飛彈墜海 調查結果曝！

美國海軍公布去年12月兩架F/A-18F「超級大黃蜂」在返航「杜魯門號」航空母艦途中，遭友軍巡洋艦「蓋茲堡號」誤射擊落的調查結果。而杜魯門號艦長已遭解除職務，對此，戰機殘骸至今仍未尋獲。

根據外媒《TWZ》報導，2024年12月22日，隸屬於第11攻擊戰鬥機中隊（VFA-11）的一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機在返航杜魯門號航空母艦途中，遭部署於紅海的提康德羅加級巡洋艦蓋茲堡號誤射擊落。美國海軍於當地週四公布事故調查摘要，更有一名美國官員透露，戰機殘骸至今仍未尋獲，極可能沉入紅海海底，而該飛機造價為6000萬美元（約新台幣18.8億）。

海軍在聲明中表示，「每起事件發生後，都按照海軍政策，立即獨立、徹底地展開了調查。已採取適當的問責措施處理這些事件。」並指出，事發當時，杜魯門號航母打擊群正遭遇攻擊，蓋茲堡號在擊落超級大黃蜂後，甚至又向第二架發射飛彈，所幸兩名機組人員皆獲救返艦，其中一人受輕傷，經評估後已接受必要醫療處置。

遭誤擊的超級大黃蜂正執行空中加油任務，該型戰機除了具備戰鬥性能，也可配置為空中加油機，經確認，戰機是被一枚「標準-2型」（SM-2）防空飛彈擊落。調查同時點出，「蓋茲堡號巡洋艦與航母打擊群之間缺乏聯合訓練機會、巡洋艦上缺乏強有力的後援以及航母打擊群內部缺乏協調，導致友軍飛機的誤判和隨後的交戰，以及另一架飛機險些被擊中，而事件中無人傷亡或受重傷。」

後續調查發現，失事原因是杜魯門號航空母艦上的4號阻攔索失效、右舷滑輪阻尼器故障，造成故障的原因，則是包括維持保養不善、人員不足、知識不足和訓練不足，再加上高強度作戰節奏與惡劣戰場環境，使操作人員承受更大壓力。而杜魯門號艦長斯諾登，已於2月20日遭解除職務。

