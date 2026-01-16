美軍F-35A戰機傳日本青森海岸失蹤 發「7700」緊急信號後消失

[Newtalk新聞] 傳聞一架美國空軍F-35A匿蹤戰鬥機於今（16）日在日本青森市附近海岸失蹤，機上飛行員在發出緊急求救信號後，從雷達螢幕上完全消失。目前搜救行動已展開，但尚未發現機體殘骸或飛行員下落。事件在社群媒體廣泛流傳，但英文及日文主流媒體迄今尚未發布相關報導。





據社群平台「X」用戶@Lev1446491及@PAOTZEPG等多位網友分享的即時訊息，這架洛克希德馬丁公司製造的F-35A Lightning Ⅱ戰鬥機，從日本三澤空軍基地起飛後，於日本海北部進入陸地上空，向東飛行穿越青森市南方，隨後轉向東北方移動。飛行過程中，機上發出「7700」緊急代碼，這是航空界通用緊急信號，代表機體遭遇嚴重故障或危機。失蹤時間約在當地時間下午，距海岸約135公里處。

其他資訊顯示，該機於日本時間1月16日執行訓練任務時突然失聯。俄羅斯媒體《Izvestia》及阿拉伯文媒體《RT Arabic》等已發布相關報導，提及美軍戰機在太平洋上空發出求救後消失，但未提供更多細節。社群媒體上有人推測可能涉及機械故障或空間迷向（vertigo），類似2019年日本自衛隊F-35A墜毀事件。惟截至目前，英、日文媒體等皆無相關新聞，駐日美軍、日本防衛省也尚未有正式回應。





部分網友推測，此機可能來自沖繩嘉手納基地或三澤基地的聯合部署，作為美日軍事合作的一部分。F-35A為第五代匿蹤戰機，具備先進雷達規避能力，單價超過1億美元，美軍在亞太地區部署多架以強化防禦。





據傳搜救行動由美日聯合進行，包括海上巡邏機及艦艇，涵蓋太平洋海域。專家分析，失蹤原因可能包括機械故障、天候因素或人為失誤，但目前無證據指向敵對行動。目前，相關當局正擴大搜索範圍，預計數小時內或有新進展。更多資訊待官方確認。

