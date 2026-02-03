美軍F-35C戰機擊落伊朗見證者-139無人機 伊朗仍將推動對美談判

伊朗總統裴澤斯基安3日表示，已指示外交部長推動對美談判。圖為 2025年9月25日，裴澤斯基安出席在聯合國總部舉行的聯合國大會。（資料照片／美聯社）



美國軍方3日表示，一架伊朗「見證者-139」無人機在阿拉伯海「具侵略性地」接近了「林肯號」航空母艦，隨後遭F-35C匿蹤戰機擊落。伊朗總統同日表示，儘管與華盛頓的緊張關係依然高漲，但伊朗仍希望嘗試與美國談判。

美機擊落伊朗無人機 談判仍將繼續推動

綜合美聯社等外媒報導，美國海軍發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，這架伊朗「見證者-139」無人機（Shahed-139 drone）「意圖不明地」飛向航母，因此「一架來自林肯號航母的F-35C戰機出於自衛目的，擊落了伊朗無人機，以保護航空和艦上人員」，美軍官兵無人受傷，也沒有裝備受損。

霍金斯補充，在無人機被擊落幾個小時後，3日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發生了另一起事件：伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps）騷擾了一艘懸掛美國國旗、由美國船員操作的商船，「兩艘伊朗伊斯蘭革命衛隊快艇和一架伊朗『遷徙者』無人機（Mohajer drone）高速接近史丹納帝國號油輪（Stena Imperative），並威脅要登船扣押。」

霍金斯表示，一艘在該海域執行任務的美國海軍軍艦「麥弗爾號」（McFaul）隨後護航該油輪，「因此，局勢有所緩和，懸掛美國國旗的油輪正在安全航行」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）3日證實，他已指示外交部長與美國「進行公平公正的談判」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃本週晚些時候在土耳其與伊朗官員舉行會談，儘管發生了無人機事件，會談仍將按計劃進行，「川普總統一向希望優先透過外交途徑解決問題，但顯然外交需要雙方配合。要推動外交，必須有願意合作的夥伴，而這正是特使魏科夫打算積極探索與討論的方向。」

美伊核談判登場 哪些國家可能參加？

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）向伊朗國營電視台表示，相關會談仍預計在未來幾天內舉行，但包括舉辦地點在內的細節仍在討論中。阿曼、土耳其及其他區域國家都已表示願意承辦會談。

一位土耳其官員表示，會談地點尚未確定，但土耳其已準備好支持整個進程。一位匿名官員稱，如果會談舉行，阿曼、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的外交部長也將受邀參加。

