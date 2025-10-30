美載送猴群卡車翻覆 3實驗室猴子脫逃

這隻猴子待在草叢間東張西望，原本被關在大卡車內的木箱，現在突然身處野外。

目擊者博伊德說道，「我們現在在賈斯珀郡的59號州際公路大約第117哩處，這裡發生一起載運動物的車禍，動物已經逃脫，現場有拿著槍的執法人員。」

警方表示，最初判斷「除了一隻猴子，其餘逃脫的都已沒命」但隨後更新聲明，「經過清點後確認有3隻在逃」。

美聯社記者貝提斯報導，「當我趕到現場，大家都穿著白色防護衣並戴手套以及網帽跟其他防護裝備，正在公路旁跟林地中四處搜尋。」

這是一起車禍現場，大卡車翻覆，車內的木箱散落多處，上面貼有「活體動物」的標籤，逃脫的動物是恆河猴，一般來說，牠們的體重大約是7公斤，是全球被在醫學研究用途上最多的動物之一。

美聯社記者貝提斯指出，「這些猴子是在紐奧良的杜蘭大學所屬的研究用動物，該校表示牠們已非校方所有，也不是由學校負責運送，不過校方已派一支動物照護專家團隊前往現場協助，杜蘭大學已表示這些猴子不具傳染性。」

警方最初接獲通報，表示卡車司機說這些猴子「具危險性、要處理得穿戴防護裝備」，因此在車禍發生後第一時間新聞報導猴子身上有包括C肝、新冠在內等病毒。

杜蘭大學澄清，猴子並未接觸任何傳染性病原體。至於車上原本載了多少猴子、猴子的所有權人是誰、運送目的地、誰負責運送以及卡車翻覆的原因，尚待釐清。