美輕忽太平洋島國 恐倒向大陸

近年印太地區安全成為關注焦點。前加拿大外交官康明凱3日在《外交事務》期刊撰文指出，隨著陸美競爭加劇，太平洋島國正成為地緣政治的新戰場，當地民主制度與主權正面臨被外部勢力侵蝕的風險。他警告，若美國不採取更尊重在地的合作模式，島國就會失去平衡，最終走向陸美對抗的前緣。

康明凱指出，長期以來，外界將台海視為印太焦點，但真正決定區域穩定的關鍵，或許是更南方的第三島鏈。陸方長期目標是在第三島鏈協助下，在太平洋中部進行常態巡航，最終通往南極和美洲。

文章指出，美國直到川普第一任期與拜登任內，才意識到太平洋島國的重要性。若不遏制大陸影響力，大陸可能分裂地區共識，使台灣失去外交盟友，並削弱西方在當地的嚇阻力。

然而，川普第2任期的逆轉，卻關閉國際開發署（USAID）、凍結援助資金、加徵關稅，已被島國領袖視為傷害當地利益。美國對氣候變遷的忽視，也進一步疏遠了被海平面上升威脅的島民。

康明凱指出，許多島國試圖維持平衡，不願公開結盟美國和大陸任何一方。今年9月舉行的太平洋島國論壇，主辦方首次未邀請任何非成員國，以避免台灣議題引發爭議，顯示島國對大陸勢力的顧慮。

但在更宏觀的層面，2019年以來，吉里巴斯、索羅門群島與諾魯相繼轉向，目前僅剩帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島仍與台灣維持邦交。文中警告，大陸帶來的經濟利益固然立竿見影，但這種依賴已對民主構成挑戰，部分島國出現賄賂及外力介選的指控，也有許多島國在國際事務已傾向大陸。

他認為，西方的空洞承諾也是島國轉向的重要原因。西方過去在氣候融資與基礎建設上表現遲緩，讓大陸以速度取勝。若美國希望維繫威懾力優勢，應推動更具延續性的參與，展現「尊重而非支配」的合作姿態。

康明凱強調，美國可以在提升自身國安的同時，也承認島國本身的利益。國會通過《太平洋夥伴關係法案》是正向一步，但唯有支持島嶼的主權和民主，才是華府維護太平洋和平的有效途徑。