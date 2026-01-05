美輕鬆逮馬杜洛！中國武統學者李毅崩潰自賞巴掌 開酸官媒：你他X抓不了賴清德

美國距離委內瑞拉1800公里，僅花2小時逮捕馬杜洛，中國武統學者李毅在直播中崩潰自賞巴掌。 圖：翻攝自YouTube

[Newtalk新聞] 美軍3日突襲委內瑞拉，逮獲中國與俄羅斯的盟友、頻頻選舉舞弊的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，震撼全球。美軍戰機也轟炸了委內瑞拉軍事基地，讓先前大力吹捧委國擁有中國雷達的中國媒體頓時成了笑柄。長期鼓吹武統台灣的中國學者李毅在個人YouTube頻道談及馬杜洛被抓，也憤而崩潰，不僅自打巴掌，還痛罵中國官媒「你他X抓不了賴清德」，還感諷刺川普，真不要臉。

中國媒體去年下半年不斷吹噓委內瑞拉擁有中國製JY-27雷達，可鎖定美軍匿蹤戰機，但在此次完全沒有感受到效能，美軍突襲易如反掌，在沒有傷害平民的狀況下，全程僅花2.5小時就逮捕了被美通緝、涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置等罪嫌的馬杜洛。

事件曝光後，李毅情緒激動，在影片中搜尋美國與委內瑞拉的直線距離，拍桌怒罵，「佛羅里達到委內瑞拉1800公里，華盛頓到加拉加斯3300公里，照樣活捉！」、「媽個X跨洋作戰，現在有人在那說跨洋作戰很難啊，大陸離台灣180公里，人家這聽到了沒有，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓3300公里，X的照活捉！」

李毅不僅哽咽爆粗口，還當著鏡頭自搧巴掌，大嘆「我都覺得媽的我都不是人了，我X！」；李毅悲憤難平，只好暫時趕緊轉換話題。

不過，新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」4日發文，開酸美國入侵委內瑞拉，「美國正從世界警察，變成世界惡霸」、「強權之下，規則不過是遮羞布；利益面前，道義常淪為裝飾品」，牛彈琴還自稱，「我們是一個真正的和平國家，我們會學習戰術，但不到萬不得已，我們不會輕易訴諸戰爭。更何況，戰爭有正義和非正義，我們肯定是正義亮劍，與美國完全不同。」

未料，李毅昨日再度發布一段影片，痛批新華社，「牛彈琴這幾句話說的真是膚淺、膚淺、太膚淺了，春秋無義戰，成王敗寇，歷史是勝利者寫的，三十六計啊！不戰而屈人之兵，是善之善者也，人家特朗普（川普）現在這叫不戰而屈人之兵啊，大軍壓境啊，城下之盟啊，奇兵突襲啊，射人先射馬，擒賊先擒王，高啊！你趕緊學啊！你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思，我忍了半天了，他X的不要臉，你他X的台灣多長期間都沒統一了？」

