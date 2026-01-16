美輸台關稅也要降？美牛、保健品被點名「有望讓利」

美國關稅談判結果出爐，進口美牛的肉舖透漏已經收到供應商2月初降價消息。（示意圖／東森新聞）





美國關稅談判結果出爐，許多美國進口商品降到0關稅，就有進口美牛的肉舖透漏，已經收到供應商2月初降價消息，預估降10％－12％。許多消費者就期盼，那「美式賣場」的商品，是否也會跟著降價，像是很多人愛買的保健品，就有藥師預估，有望打7－9折。

美式賣場琳瑯滿目商品，不少是從美國製造進口，其中很多人愛買的美牛，去年因為產量大減，加上關稅夾擊，價格居高不下，0關稅有望立刻反應在零售價上嗎，其他美牛進口業者這樣看。美牛進口商Stan「（供應商說2月）降大概10％－12％吧，但零售價，我目前沒有打算要降。」

廣告 廣告

業者坦言，像牛菲力進口價每公斤從關稅前1000初漲到1500，2月初有望降回1300，但除非價格再降一成，否則零售價，暫時還不會調降，不過這樣產品，降價機率相對高，各式美國保健食品，從維他命C到B群關稅從30％降到0，就有藥師預測，價格至少打7－9折。醫師也認為，本土保健品牌市場，接下來若不降價，恐怕會被洗出市場。醫師姜冠宇：「因為美國自己本身的保健營養品，他是有大量製造規模，分布在美國本土各個藥局，所以他這種直接進來我們台灣的話，我們可以看到我們台灣，所有（本土）生技保健品，這個時候會有消長的趨勢，漸漸的被取代掉。」

另外，機能性乳製品像高蛋白粉，因為過去常被歸類在其他食品調製品，課15％－20％稅率，在這一波談判後也有望調降，對此美式賣場則回應，商品採全球採購，毛利有一定的規範，平均控制在11％，關稅結果出爐，看似迎來大利多，不過是否會反映在零售價讓利給消費者，大家引頸期盼。

更多東森新聞報導

美商長：台灣半導體40％產能移往美 得讓「川普開心」

鄭麗君曝台美談判經過 從32%降到15%的關鍵曝光

賴清德「熬夜關切」台美關稅談判 ：232條款全球第一

