美轟委內瑞拉 帥化民：美2025年打7個國家 都有1共同特色

川普政府對委內瑞拉境內包括國防部、軍用機場和港口等發動攻擊，首都卡拉卡斯3日傳出爆炸聲，並已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，一度揚言不排除展開地面攻擊。退役中將帥化民認為，美國在2025年就打了7個國家，這7個國家都有一個共同特色，沒有一個是軍事強國。

針對美攻擊委內瑞拉，帥化民今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，聽說還有1、2架契努克直升機，再加上轟炸，那是美國對委內瑞拉總統馬杜洛的一個斬首行動，就是打你的首都。

帥化民接著表示，美國號稱世界愛好和平的國家，2025年就打了7個國家，但是這7個國家都有一個共同特色，沒有一個是軍事強國，這說明美國「欺善怕惡」。你天天罵中國大陸，你打不打？你不敢打；你罵俄羅斯，是你一輩子的敵人，你打不打？不打。這個欺善怕惡的美國心態，足足說明美國建國200年，只有16年沒打仗。

另外，帥化民更指出，傳出美國駐韓撤軍，也就是撤阿帕契攻擊直升機，這個意義也很大；阿帕契在波灣戰爭打出名氣，是坦克車的剋星，撤出來對韓國軍力會有減損。一旦中美要開戰，美國駐亞洲的軍事基地都可能遭遇到中國大陸的攻擊，所以是慢慢撤。上次已經從日本撤了5000名陸戰隊到關島，這一次韓國那邊也在撤。

