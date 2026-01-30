美農場剛出生小牛險凍死 主人帶進屋避寒萌照爆紅

美國近日遭遇冬季風暴，大部分地區降下大雪，氣溫降至零度以下。肯塔基州一處農場有一頭小牛不巧就出生在這種極寒天候中，一出生就差點被凍死。所幸農場主人及時發現，將小牛帶進溫暖的室內。主人隨手拍下小牛和小朋友一起窩在沙發上取暖的畫面，沒想到迅速在網路上爆紅。

美國遭受冬季風暴，肯塔基一頭剛出生的小牛被帶進溫暖的室內避寒。（圖／美聯社）

索雷爾夫婦在肯塔基州芒特斯特靈的自家土地上飼養了大約36頭牛。本月24日，當時氣溫只有個位數，當丈夫坦納出去查看懷孕的母牛情況時，發現這頭剛出生的小牛正在寒風中瑟瑟發抖。

坦納的妻子梅西在接受訪問時表示，「牠完全凍僵了，牠的臍帶看起來像冰棍一樣。」

「我們把牠帶進來的時候，牠身上還覆蓋著冰，而胎盤還在牠身上，我得把那些都擦掉，再拿出吹風機給牠吹熱，讓牠的毛蓬鬆起來。」

很快，小牛犢就躺在沙發上，依偎著她的孩子們。

由於平常就和許多動物生活在一起，梅西說孩子們也很習慣了，她3歲的兒子葛雷戈里還幫忙為小牛取名叫莎莉。

索雷爾一家都已很習慣與動物相處。（圖／美聯社）

這場冬季風暴為美國大部分地區帶來了癱瘓性的冰雪天氣，然而極端低溫似乎還沒有盡頭。美國國家氣象局表示，幾天後將有另一輪北極冷空氣席捲美國，預計將為東南部地區帶來另一場風暴。

