美農產品進口關稅引注目 陳駿季：從未用「零關稅」談判

台灣對美國的出口貨品關稅，調降到15%，傳統產業鬆一口氣，但對農漁民來說，卻還是相當擔憂，像是過去鬼頭刀，輸往美國是零關稅，萬一增加到15%，生計將受到影響。外界也關心美豬來台的關稅是否會下降？甚至降到零關稅？對此，農業部長陳駿季表示，農產品進口的細節都還在確認中，也強調從來沒有以零關稅來談判。

香醇滷汁淋在白飯上再配一塊控肉，這台灣小吃滿足好多饕客的味蕾，不過隨著台美關稅統一降為15%，對豬農來說卻擔心成為，交換條件下的犧牲者，養豬，雲林是台灣的養豬大縣。

去年豬肉進口量占整體大約23%，其中美國的豬雜碎進口量來到第二名，而美國豬目前進口關稅為12.5%，如果降為零關稅，豬農擔心進口量暴增壓縮國產豬的市場，雲林口湖養豬合作社經理洪健鈞說：「農業貿易占比是非常少，所以我們是最被犧牲的一群，只希望說政府能夠把控進口豬肉量，不要說讓它說沒有限制地一直進來。」

中華民國養豬協會理事長潘連周說：「他們要進口這是他們的自由，但是我希望政府機關，能把產地標示做好，包括加工肉品。」但如果產地標示容易被美方，誤解為貿易障礙，政府想這麼做恐怕很難落實。

另外還有漁民也相當擔憂，像是鬼頭刀過去出口美國是零關稅，如果未來提升為15%恐怕會影響生計，農業部長陳駿季說：「其實鬼頭刀去年整年，我們輸到美國的數量跟金額，都有比前年還多，我們在談判過程中從來沒有說，用零關稅這樣一個前題去談判。」

也有消息指出，美國水果液態乳全面零關稅來台，陳駿季表示，美國農產品進口關稅的細節，在確認後會向外界說明，但在尚未獲得結論前，對農漁民來說恐怕都很難心安。

