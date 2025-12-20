美近岸作戰艦首射自殺無人機 拓展任務潛力

記者丘學陞／綜合報導

《國防新聞》19日報導，美海軍獨立級近岸作戰艦「聖巴巴拉號」（LCS 32），日前在中東海域首度運用新型「盧卡斯」（LUCAS）自殺無人機，進行實彈射擊測試，藉由整合海空先進戰力，拓展任務潛力。

本次測試由中東中央司令部、第5艦隊、第59特遣隊共同合作，在近期前往阿拉伯灣執勤的「聖巴巴拉號」艦艉飛行甲板，將正式名稱為「低成本無人戰鬥攻擊系統」（Low-cost Unmanned Combat Attack System，LUCAS）的「盧卡斯」無人機發射升空，展現美軍積極拓展無人系統與近岸作戰艦的應用，以應對未來戰場環境。

報導說，「盧卡斯」基本設計來自繳獲的伊朗「見證者」自殺無人機，並由美國「SpektreWorks」公司進行改良，兼具低成本、結構簡單、堅固耐用優點，還可從彈射器等多種載臺發射。此次則是在機體上加裝簡易支架與火箭發動機，直接放置於「聖巴巴拉號」飛行甲板試射，展現作業彈性。

本次試射的「盧卡斯」由美軍特戰司令部在中東新設的「天蠍打擊」（Scorpion Strike）特遣隊提供，該特遣隊已開始裝備「盧卡斯」執行任務，未來可望參考此次經驗，擴大整合至各艘近岸作戰艦，提升嚇阻戰力。

「聖巴巴拉號」在艦艉飛行甲板裝備「盧卡斯」無人機，完成首次實彈射擊測試。（取自DVIDS網站）

配備簡易支架的「盧卡斯」，從艦艉飛行甲板上點燃火箭發動機順利升空。（取自DVIDS網站）