美迪士尼「181公斤巨石」脫軌衝向觀眾！ 員工肉身阻擋遭撞倒受傷

美國佛州迪士尼世界發生表演意外，一顆181公斤巨型石球道具在表演時脫軌。（示意圖／翻攝自unsplash）

美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）驚傳表演意外，主題遊樂設施「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）在表演「印第安納瓊斯壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）時，一顆巨型石球道具突然脫離軌道，往觀眾席方向滾去，現場工作人員緊急上前以身體攔阻，遭到撞倒受傷，驚險畫面引發外界關注。

員工緊急上前用身體阻擋巨石道具。（圖／翻攝自TikTok）

綜合外媒報導，事件發生2025年12月30日，美國佛州迪士尼世界的正在表演「印第安納瓊斯壯觀特技秀」時，一顆巨型石球道具突然脫離軌道，朝觀眾席方向快速滾動，現場一名工作人員見狀立刻衝到前方，試圖用身體阻擋巨石道具，成功讓巨石轉移方向並減速。

廣告 廣告

不過，該名員工被巨石道具撞倒，其他員工也立即上前幫忙，隨後迪士尼園方基於安全考量，取消當天最後一場演出。對此，有目擊遊客在社群平台表示，該名員工雖然還能走路，但他的頭部受傷流血了。

事後，迪士尼發布聲明表示，這顆巨石道具由橡膠製成，重量約181公斤，目前園方正在全力協助受傷員工康復，強調「安全始終是我們營運的第一原則」，在安全團隊完成事故調查前，相關表演環節將進行調整，以防止類似事件再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天選之人！鍋貼名店誤售「41顆破皮水餃」 發文急尋找到了

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖