美追緝委近海航行第3艘油輪

記者賴韋廷／綜合報導

美國海岸防衛隊（USCG）21日證實，正著手追緝一艘在委內瑞拉周邊水域航行的油輪，並將堅定落實總統川普的封鎖命令，敦促委國讓步。該艦不僅是近期遭美方追緝的第3艘油輪，其背景疑與伊朗及真主黨密切相關，也引發各界關注。

英國《衛報》報導，USCG於20日晚間發現這艘名為「貝拉一號」（Bella 1）超大型油輪（VLCC），並要求該艦接受登檢，不過由於該艦拒絕配合並持續航行，因此目前正持續追蹤該艦動態。美方強調，該船曾於2024年遭認定涉嫌與伊朗及真主黨聯繫，疑似協助轉運原油而遭美國列入制裁名單，因此這次行動於法有據，並決心採取具體行動，查緝委內瑞拉規避制裁的惡劣行徑。

報導指出，川普曾於16日下令，要求針對進出委國的所有「受制裁油輪」執行封鎖令，透過加強對馬杜洛政權施壓，擴大打擊非法能源轉運、攔截毒品走私並斷絕恐怖主義資金來源。

對此，《華爾街日報》則說，美國的封鎖行動，已使委國對古巴的原油補貼面臨中斷，導致古巴經濟面臨「全面崩潰」；由於古巴不僅深陷多年的經濟衰退，且正遭遇糧食短缺、供電不足與年輕勞動力外移等嚴重危機，估計目前約有40%進口石油是依賴委國供應，因此倘若委國油源中斷，則可能使古巴難以維繫社會運作，更可能使經濟秩序崩解。

美國海岸防衛隊表示，正在加勒比海追緝「貝拉一號」油輪。圖為停泊在委內瑞拉港口的油輪。（達志影像／美聯社）