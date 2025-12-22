美追緝第三艘委內瑞拉油輪 川普：下一步展開空襲

川普政府持續在加勒比海地區打擊涉嫌運毒船隻。（示意圖，與本事件無關／達志影像美聯社）

美國總統川普已經放話，下一步將要對委內瑞拉發動空襲。美國海岸防衛隊也證實，正在追捕第三艘委內瑞拉油輪，準備進行扣押。美國封鎖油輪的行動，不只重創委內瑞拉經濟，也影響到古巴。

美國正在加勒比海地區大規模整備軍隊，為可能對委內瑞拉展開的空襲做準備。川普總統已表示下一步將對委內瑞拉陸地發動空襲，儘管他已連續數週聲稱空襲「即將到來」，但至今尚未下達最終命令。在經濟制裁方面，美國海岸防衛隊證實正在追緝另一艘遭制裁的油輪，這將是自12月以來美方準備扣押的第三艘委內瑞拉油輪。

前美國駐委內瑞拉大使Charles Shapiro表示，這確實對委內瑞拉造成壓力，因為委內瑞拉90%的出口都是石油。面對美國接連扣押油輪的行動，委內瑞拉總統馬杜洛痛批這是一場「心理恐怖行動」。Shapiro進一步解釋，當對獨裁者施壓時，受傷的是國家和國庫收入，但不一定真正影響到獨裁者本人。這些制裁措施不僅重創委內瑞拉經濟，長期仰賴委國運輸石油的古巴也成為受害者。

CNN全球事務分析師Kimberly Dozier指出，這些石油通常運往古巴，古巴要麼免費使用，要麼出售，因此這對委內瑞拉政權來說是一條生命線。值得注意的是，在美國封鎖委內瑞拉石油之際，美國的死對頭伊朗此時表態將與委內瑞拉合作，聯手對抗美國制裁。

