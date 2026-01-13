美退世衛組織本月生效 外交部：繼續合作推案

美國退出世界衛生組織(WHO)本月正式生效，外交部國際組織司司長孫儉元今天(13日)在回應媒體詢問時表示，雖然美國即將退出，但有在多個場合向我方重申支持台灣的國際參與，川普政府上任至今也已13次以各種方式公開表態力挺。

孫儉元說：『(原音)其他理念相近國家跟友邦支持我們的力道到目前為止是有增無減，所以我們相信雖然美國宣布退出了WHO，但我們還是會持續跟美國、友邦、其他理念相近國家繼續合作推案。』

孫儉元強調，我方目標一致，將持續爭取受邀以觀察員身分出席世衛大會(WHA)，並完整參與世衛組織各項會議、機制與活動，因為這不僅攸關台灣2,300萬人的衛生安全，更相信世界各國都將因此受惠於台灣的貢獻。