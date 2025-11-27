美退伍軍團協會參訪臺南醫養合一園區 肯定綠色通道服務

記者王勇智／臺南報導

美國退伍軍團協會全國總會長懷利（Danny Wiley）一行人，今（28）日應國軍退除役官兵輔導委員會邀請，前往臺南醫養服務3合1園區，進行醫療與長照服務經驗交流；高雄榮民總醫院臺南分院院長鄭名芳率領單位同仁親自接待，陪同參訪榮民就醫綠色通道，並與懷利等人交換意見，期能提升退伍軍人的照顧與關懷。

輔導會參事倪邦臣表示，為深化臺美退伍軍人醫養交流，邀請美國退伍軍團協會前往臺南醫養合一園區，深入了解園區推動榮民「綠色通道」醫療服務的創新措施與執行成果，展現臺灣醫養合一的照護新典範。

廣告 廣告

交流過程雙方也針對榮民的醫療及各層面的照顧特別重視及討論，懷利對於園區多元創新舉措，包括智慧叫號、專人協助行動掛號與健康管理等各方面的進展印象深刻，並肯定高榮南院展現優質醫養整合的典範。

鄭名芳指出，醫院提供榮民服務不遺餘力，為榮民及其眷屬提供的醫療綠色通道，旨在協助他們更快速、便利地就醫。措施包括設立榮民專屬服務櫃檯、提供優先看診及掛號服務（例如75歲以上榮民長者優先掛號和批價、領藥）、檢驗科及放射科櫃台也設有優先窗口，智慧叫號系統讓民眾候診間可輕鬆觀看各個科別看診進度及公車資訊。

鄭名芳說，同時也擴展至醫院旁的7-ELEVEN便利商店及對街臺南榮家、臺南市榮民服務處，利用醫院官網也可以即時掌握；另有志工提供行動掛號、諮詢與走動式協助，確保榮民醫療需求快速響應，讓75歲以上榮民及高齡患者就醫時之掛號、批價、簽床、檢查驗及領藥等流程，感受到最便捷的友善服務。

美國退伍軍團協會全國總會長懷利今日參訪臺南醫養3合1園區，高榮南院院長鄭名芳、副院長周俐禎與團隊親自接待，雙方就退伍軍人照護交流意見。（高榮南院提供）

高榮南院院長鄭名芳示範智能雙向藥櫃運作，強調智慧取藥提升效率、降低感染風險並強化用藥安全。（高榮南院提供）

高榮南院院長鄭名芳陪同輔導會參事倪邦臣、總會長懷利參訪高榮南院附設護理之家。（高榮南院提供）