美退出66個國際組織 含聯合國氣候變化綱要公約

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）隨著美國進一步退出全球合作，川普政府將撤出數十個國際組織，其中包括聯合國人口基金（UNFPA），以及確立國際氣候談判的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

美聯社報導，根據白宮在社群媒體發布的聲明，美國總統川普今天簽署行政命令，依照他先前指示政府檢視美國參與及資助所有國際組織的結果，其中包括與聯合國相關的組織，暫停美國對66個組織、機構與委員會的支持。

根據美聯社取得的部分名單，大多數被鎖定的對象是與聯合國相關的機構、委員會與諮詢小組，這些組織聚焦於氣候、勞工等議題，而川普政府將這些議題歸類為迎合多元與「覺醒」倡議。

美國國務院在聲明中表示：「川普政府認為這些機構在職責範圍上重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，運作狀況不佳，被那些推動自身議程的人士所把持，與我們的利益相悖，甚至對我國主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

川普決定退出促進國際間合作以因應全球挑戰的組織，正值其政府展開軍事行動或發出威脅，令盟友與對手同感不安，包括抓捕委內瑞拉獨裁領袖馬杜洛（Nicolás Maduro），以及表達有意接管格陵蘭。

這是美國最新一次退出國際機構。

川普政府先前已暫停對世界衛生組織（WHO）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）、聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）與聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）等機構的資助，改以更具選擇性的方式向聯合國繳納會費，挑選他們認為符合川普施政方針的行動與機構，並排除那些不再符合美國利益的部分。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主管福爾蒂（Daniel Forti）說：「我認為我們看到的是美國對多邊主義立場的具體化：『要嘛按我的方式來，要嘛走人。』這是一種非常明確的願景，希望國際合作按照華府設定的條件進行。」

華府這次退出聯合國氣候變化綱要公約，是川普及其盟友試圖讓美國與聚焦氣候議題及因應氣候變遷的國際組織保持距離的最新動作。

聯合國氣候變化綱要公約是1992年由198個國家簽署的協議，為開發中國家的氣候變遷活動提供財務支援，也是巴黎氣候協定的基礎條約。川普認為氣候變遷是一場騙局，在重返白宮不久後即宣布退出巴黎氣候協定。

聯合國人口基金因推動全球性健康及生殖權益，長期以來一直是共和黨反對的焦點，川普於首任期間也曾削減對該組織的資助。他和其他共和黨官員指控聯合國人口基金涉嫌在中國等國參與「強制墮胎行為」。

拜登總統於2021年1月就任後，恢復對聯合國人口基金的資金。美國國務院於隔年進行的審查也發現，沒有證據可以支持上述指控。

美國即將退出的其他組織與機構包括無碳能源倡議（Carbon Free Energy Compact）、聯合國大學（United Nations University）、國際棉花顧問委員會（International Cotton Advisory Committee）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）、泛美地理與歷史研究所（Pan-American Institute for Geography and History）、國際藝術協會與文化機構聯盟（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies），以及國際鉛鋅研究小組（International Lead and Zinc Study Group）。

國務院表示，相關審查仍在進行中。（編譯：張曉雯）1150108