美退出66個國際組織 衝擊國際合作倡議成效

記者賴韋廷／綜合報導

美國白宮7日宣布，總統川普已簽署行政命令，指示聯邦政府退出66個國際組織；雖然川普強調其組織宗旨「不符合美國國家利益」，但外界憂心此舉將使氣候變遷對策面臨資金不足困境，衝擊長期國際合作倡議成效。

「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，川普以對美國「主權、自由及整體繁榮構成威脅」為由簽署命令，指示聯邦政府停止參與並資助31個與聯合國有關的國際組織，以及35個非聯合國實體；其中前者涵蓋聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）、聯合國人口基金（UNFPA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要單位；而後者則包括「無碳能源倡議（Carbon Free Energy Compact）等多個環境保育機構。國務院表示，有鑑於上述遭列機構職能冗餘且運作效率不佳，因此此舉將有助聯邦政府重新分配資源，讓稅金運用在更優先項目上。

報導分析，川普自去年重返執政後，便宣示將全面檢視資助國際組織的必要性，並於先前宣布退出世界衛生組織（WHO）、聯合國人權理事會（UNHRC）、聯合國近東巴巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）、聯合國教科文組織（UNESCO）等多個聯合國重要組織。去年7月也透過國際開發總署（USAID）大幅削減對外援助，導致多個國際組織被迫縮減單位編制與業務。

外界分析，川普政府的最新措施，凸顯華府希望國際社會按照其設定條件進行合作的立場。氣候科學家則擔憂，美國停供資金將阻礙抑制全球暖化的努力，更可能「給予特定國家推遲自身行動與承諾藉口」。

川普簽署行政命令，指示政府停止參與並資助66個國際組織，指其違反美國利益。（達志影像／美聯社資料照片）